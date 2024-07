Zoe Bogach contó qué pasó con el auto que ganó en Gran Hermano

Zoe Bogach fue una de las participantes que más tiempo permaneció dentro de la casa en el último Gran Hermano. Si bien quedó eliminada varias semanas antes de la definición, sin poder entrar en la recta decisiva, la participante se destacó por su carácter y capacidad de hacerse muy querida dentro de sus compañeros.

Lo cierto es que, durante su estadía dentro de la casa, logró ganar algunos premios que el reality puso en juego. Durante mayo, Gran Hermano decidió hacer varias competiciones entre los participantes para sortear diferentes obsequios de sus marcas patrocinadoras, y fue ahí donde la joven alcanzó un codiciado regalo.

Tras largos días de competencia eligiendo diferentes llaves de un tablero dispuesto, Zoe logró ganarse el auto 0 km que tanto querían todos. No obstante, ya estamos a un par de meses de haberse conseguido dicho premio, por el cual no tendría ninguna noticia.

A la fecha pasaron 70 días, más de dos meses, y de momento la exhermanita no recibió el auto que ganó. Tal como sucedió con los flamantes ganadores de las tres casas que ofreció el show, la modelo aseguró que hasta el momento nadie se contactó con ella para hablarle de la entrega.

Todo esto se dio a conocer por estas horas cuando la joven fue invitada a Se picó, el programa de streaming que conduce Gastón Trezeguet en República Z. Allí, junto a otros hermanitos del programa, blanqueó lo sucedido luego de que Flor Cabrera leyera en vivo la consulta de un seguidor.

“Preguntan acá en el chat si ya te dieron el auto que te ganaste”, dijo su compañera, a lo que Zoe contestó entre risas: “No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... hay como un atraso en todo”. Se sabe que los premios del programa se demoran en entregar, pero también es verdad que el tiempo sigue pasando.

Frente a la respuesta de la rubia, Trezeguet buscó poner paños fríos a sus declaraciones y justificarlo con que es una situación común al querer sacar un vehículo: “Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque”. En ese momento intervino Alfa, que le preguntó si al menos ya había iniciado los papeles.

Pero entonces llegó un sorpresivo dato por parte de Zoe, que reveló la insólita respuesta que le dio uno de los responsables del reality que tenía que hacerle la entrega. “¡Nada! Yo llamé para que me dejaran ir a un programa y me contestaron ‘ah no sé gordi, yo estoy de vacaciones’”, dijo la joven.