Zona Norte: extienden el corte de agua en cinco barrios

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que este sábado, desde las 18, se extiende el corte de agua potable iniciado el viernes a las 18.

La medida afecta a los siguientes barrios: Centenario, Km. 17, Km.18, Caleta Córdova y René Favaloro.

La medida se debe a un desperfecto eléctrico en el sistema que alimenta a los acuíferos en Manantiales Behr y que abastece a los barrios mencionados. Por el momento, no hay horario de normalización.

Además, debido a las maniobras que se llevan a cabo, los usuarios de los barrios Km 8, Ciudadela y Próspero Palazzo, podrán notar baja presión en sus conexiones domiciliarias.

Personal operativo se encuentra trabajando en la zona para resolver el inconveniente.