"A lo mejor estaba enamorado de Joaquín", dijo el fiscal

En el marco de la conmocionante despedida de los restos de Joaquín Sperani, la mamá dio a conocer la principal hipótesis por la cual su hijo fue brutalmente asesinado por el amigo en la localidad de Laboulaye, Córdoba. “Lo tomo con pinzas, pero el fiscal sospecha que estaba enamorado de Joaquín y ese pudo haber sido el causante de la muerte”, contó.

“Como todo amigo que comparte cosas, me costó entender por qué lo hizo, qué lo llevó a hacer eso”, completó Mariela Flores al referirse al accionar del victimario.

Según informaron fuentes vinculadas a la causa, la autopsia determinó que Joaquín murió a causa de un traumatismo de cráneo y que sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata, luego de recibir más de 10 golpes en la cabeza.

“Yo denuncié bullying en el colegio meses atrás. La escuela no hizo nada”, afirmó la mamá de Joaquín. Y añadió: “Saco fuerzas porque no quiero que otro chico pase por esto. En esta ciudad todos tapamos y todos nos callamos… No; basta. Que Joaquín destape todo”.

Además, Flores manifestó: "Me dijo la preceptora que Leandro iba con mucha plata a la escuela, que compraba muchas cosas caras y que a ella eso le hacía ruido".

Por último, Mariela Flores tuvo palabras conmovedoras para su hijo: “Era un chico correcto, yo estaba criando un hombre. Un ser responsable como estoy criando a mis otros hijos varones. Yo les doy valores a mis hijos. Es muy feo ver a tu hijo en un cajón todo desfigurado. Quiero quedarme con el recuerdo de mi hijo sano”, expresó.