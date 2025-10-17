Acusan al ministro de Trabajo de desconocer una normativa laboral

La comisión de fomento de Cañadón Seco envió una carta abierta a las autoridades del gobierno provincial, cuestionando las declaraciones del ministro de Trabajo.

El ministro de Trabajo de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, convocó el jueves a una conferencia de prensa sectorizada a pocos medios periodísticos (El Patagónico no fue invitado) para respaldar a la candidata del oficialismo a la presidencia de la comuna de Cañadón Seco, Noelia Arias. Ambos prometieron incorporar a planta permanente al personal contratado de esa comuna.

Sin embargo, el titular de la cartera laboral pasó por alto, evidentemente ex profeso, la vigencia del Decreto Provincial Nº 68 fechado el 19 de enero de 2024, firmado por el propio gobernador Claudio Vidal.

En su Artículo Nº 1, la citada normativa legal establece que a partir de su publicación en el Boletín Oficial (25 de enero) quedaba suspendido “todo ingreso y/o designación de personal, bajo cualquier modalidad, para el cumplimiento de funciones dentro de la Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada”, incluyendo también a entes autárquicos y obviamente a comisiones de fomento, cuyo personal depende de la provincia.

Por ello, la actual gestión comunal tuvo que acatar esas directivas y abstenerse de incorporar a planta permanente al personal que viene desempeñándose desde hace varios años como monotributista.

En este contexto, “queda de manifiesto que Verbes antepone artilugios meramente electoralistas para condicionar el voto de trabajadores que revisten la condición de contratados”, indicaron las autoridades de Cañadón Seco.

Correlativamente, la comuna deja sentado que “en su carácter de institución dependiente en forma administrativa y financiera del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, tiene la obligación de cumplir de manera estricta con todas las leyes, decretos y disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo Provincial”.

Además, le recuerda al ministro que el Artículo Nº 2 del mencionado Decreto establece que se hará responsable a las autoridades de reparticiones públicas que de manera personal e irregular autoricen ingresos de personal (a planta permanente), contraponiéndose a lo dispuesto en el Artículo Nº 1, por lo cual tal ello será considerado “nulo de nulidad absoluta”.

“Por tal motivo –se añade-, solicitamos públicamente que, en caso de existir una disposición o decisión del Gobierno Provincial que autorice la incorporación de trabajadores a las plantas permanentes del Estado, dicha medida sea publicada y comunicada de manera oficial. Ello permitiría brindar tranquilidad y certidumbre a nuestros contratados monotributistas, quienes día a día prestan servicios con compromiso y eficiencia en beneficio de toda la comunidad de Cañadón Seco”.

Finalmente, el equipo de gestión de la comisión de fomento resalta que “las afirmaciones efectuadas por el Ministro de Trabajo Ezequiel Verbes y la candidata Noelia Arias demuestran un desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente en la Provincia de Santa Cruz respecto a los procedimientos y limitaciones para la incorporación de personal en la Administración Pública”.