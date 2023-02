Acusan de plagio a Tini Stoessel por "Cupido", su nueva canción

El 14 de febrero, en el marco del Día de San Valentín en el que los enamorados celebran el amor, Tini Stoessel lanzó su última canción, “Cupido”, pero no fue eso precisamente lo que recibió en las redes sociales. Es que su reciente material quedó envuelto en una polémica por acusaciones de plagio que le hicieron los usuarios por el parecido de su tema nuevo con una canción de La Mosca Tsé-Tsé y un video de Ariana Grande.

Los parecidos son, puntualmente, con la canción “Yo te quiero dar”, que la banda argentina toca desde hace dos décadas, y el videoclip de “In my head”, que la megaestrella estadounidense realizó para Vogue en 2019.

“Y yo te extraño, te extraño por la noche, la noche me hace daño, yo todavía te extraño”, dice la nueva canción de Tini, con un ritmo y melodía similares al clásico de La Mosca, cuando Guillermo Novellis canta: “Todos los días hueveando en esa esquina, tomando porquerías para sentirte bien”.

Además, los usuarios resaltaron las elecciones estéticas del video de “Cupido”, como el fondo de paredes blancas, el vestuario, las botas negras en movimiento, los planos e incluso las poses de la “Triple T”, y las compararon con la pieza de Ariana Grande, vestida con los mismos colores.

El nuevo tema es el primer single de su nuevo disco, de mismo nombre, que se dará a conocer este viernes 17 de febrero.

Desde que salió “Cupido”, sumó en menos de 48 horas más de 2 millones de reproducciones en YouTube. Y, aunque muchos elogiaron a la cantante, otros decidieron marcar las similitudes con las otras dos canciones.

“Che es igual al tema de la mosca”, comentó en Twitter un usuario que compartió los fragmentos de la obra de Tini y el hit que se canta además en todas las canchas del fútbol argentino.

“Indignación en las redes con TINI porque robó a mano armada el video de Ariana Grande y una canción de La Mosca, con su nuevo tema”, publicó otra cuenta en la red social. “Es igual”, opinaron otras.

“Literalmente el vídeo de tini es muy parecido a "In my head" de Ariana Grande no me jodan”, marcó un usuario en una publicación en donde compartió capturas de pantalla de cada videoclip para comprarlas.

“Así que Tini le plagió una canción a La Mosca y un vídeo a Ariana para hacer una de las pocas canciones nuevas que están en su nuevo álbum; verdaderamente esta mina es más alérgica a la pala que todo Twitter junto”, apuntó otro.

Pese a las críticas, la autora de otros éxitos como “Mienteme”, “High” o “Muñeca” decidió focalizarse en los buenos comentarios y no darle entidad a las críticas. “Salió Cupido, no lo puedo creer. Qué felicidad, lxs amo tanto, gracias por sus mensajes y el amor. Espero que la disfruten mucho”, fue su agradecimiento para sus seguidores.