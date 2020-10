Aguacateros de Casalánguida se consolida arriba en México

Aguacateros de Michoacán, el equipo que conduce el DT comodorense Nicolás Casalánguida, se afirmó anoche en la cima de la tabla de la Conferencia Oeste del básquetbol de México, al ganarle de visitante a Libertadores de Querétaro, por 107-99.

Con este resultado, el conjunto del exentrenador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Regatas Corrientes reúne una marca de 8 triunfos y una sola derrota.

El ala pivote marplatense Facundo Piñero (ex Instituto de Córdoba) acumuló 18 puntos (2-4 en dobles, 4-7 en triples, 2-2 en libres), 9 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en 27 minutos, según indicó un informe del sitio oficial de la Liga (LNBP).

Otros dos jugadores destacados en Aguacateros resultaron los estadounidenses Donald Sims (escolta) y Jerome Meyinsse (pivote), quienes aportaron 18 tantos cada uno.

Por su lado, Fuerza Regia de Monterrey, con el retorno del base santiagueño Nicolás ‘Penka’ Aguirre -ya recuperado de una lesión-, le ganó a Mineros de Zacatecas, por 91-81.

El exjugador de San Lorenzo encestó 12 puntos (5-6 en dobles, 2-3 en libres), tomó 2 rebotes y entregó 2 asistencias en 24m.; mientras que el ala pivote juninense Nicolás Romano (ex Atenas de Córdoba) firmó una planilla con 6 unidades, 2 rebotes y 2 pases gol en 23m.

Además, Plateros de Fresnillo, con nutrida participación argentina, venció como visitante a Correcaminos, por 109-86.

En el elenco ganador, el base cordobés Diego Figueredo (ex Ferro Carril Oeste) sumó 3 puntos y 3 asistencias en 19m.; el alero oriundo de Córdoba, Alexis Elsener (ex La Unión de Formosa) concluyó con 15 tantos, 7 pases gol y 4 rebotes en 24m.; y el ala pivote bonaerense Alejandro Diez (ex Peñarol de Mar del Plata) finalizó con un saldo de 4 unidades, 2 rebotes y 2 asistencias en 17m.

Además, el campeón vigente, Soles de Mexicali, se impuso como visitante a Abejas de León, por 110-83.

En el quinteto ganador, el alero paranaense Erik Thomas (ex Ferro) mantuvo una sólida performance con un balance de 15 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias en 27m., mientras que el pivote santafesino Roberto Acuña (ex Gimnasia de Comodoro) contribuyó con 8 unidades y 4 rebotes en 14m.

En Abejas, dirigido por el técnico rosarino Marcelo Roig, el escolta Guido Mariani (ex Obras Basket y Argentino de Junín) consiguió 8 tantos en 20m.

Por último, Leñadores de Durango, del DT rosarino Juan José Pidal, contó con una superlativa faena del ala pivote Iván Basualdo, para doblegar en tiempo añadido a Dorados de Chihuahua, por 99-94.

El exjugador de Quilmes de Mar del Plata y San Martín de Corrientes concretó una planilla con 26 puntos (11-13 en dobles, 4-5 en libres), 10 rebotes y 2 tapones en 31m.

En el elenco ganador, el base cordobés Jonatan Machuca (ex San Martín de Corrientes) aportó 4 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 17m., mientras que el escolta santiagueño Enzo Ruiz (ex Quilmes) anotó 3 unidades y capturó 7 rebotes en 32m.

En la escuadra de Chihuahua, el interno Kevin Hernández (próximo refuerzo de San Lorenzo) obtuvo 11 puntos y 7 rebotes en 26m., mientras que el armador santafesino Juan Brussino (volverá a jugar en Quimsa, desde diciembre) colaboró con 7 tantos y 2 rebotes en 21m.