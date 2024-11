Ahora Racing se mentaliza en el campeonato

El director técnico de Racing, Gustavo Costa, ordenó al equipo poner punto final rápidamente a los festejos por la coronación en la Copa Sudamericana para “mentalizarse” e “ir por el campeonato local”. Así lo reveló el futbolista Agustín Almendra (24) en una entrevista exclusiva con DSports: “Gustavo habló después de los festejos y dijo que ahora teníamos que ir por el campeonato. Estuvimos muy pendientes del resultado entre Huracán y Boca. Ahora a mentalizarse en el campeonato”.

La Liga Profesional tiene actualmente como puntero a Vélez, con 45 puntos, seguido por Huracán, con 43 unidades. Ambos equipos tienen 24 partidos jugados, a diferencia de Racing que tiene pendiente un partido y cuenta hasta ahora con 40 puntos.

Racing recibirá el próximo miércoles 4 de diciembre a las 19 en el Cilindro de Avellaneda a Estudiantes de La Plata, para saldar el partido pendiente.

Tras coronarse en la Sudamericana, Almendra y el defensor Agustín García Basso (32) revelaron las nuevas expectativas del plantel de Avellaneda durante la entrevista con la señal deportiva de DirecTV, presente en los canales 610 y 1610 (HD) del servicio de televisión satelital y en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

“Fue un desahogo para todos, sobre todo para el hincha de Racing que hace muchos años quería un título internacional. Ojalá que sea el comienzo de una nueva etapa para poner a Racing en las grandes ligas”, dijo García Basso.

Ambos jugadores destacaron el rol del director técnico. “Gustavo siempre me dio la oportunidad de ser titular y sumar minutos”, resaltó Almendra, mientras que García Basso aseguró: “Él es Racing, creo que él es Racing. Es un apasionado. No puede no transmitirlo, es muy transparente”.

“Cumplí un sueño en mi carrera, que era salir campeón con este club del cual soy hincha. Me costó mucho. Antes estuve casi dos años sin jugar”, celebró Almedra.

En tanto, García Basso consideró el plantel de Avellaneda fue “merecedor del título”. “Si te ponés a analizar toda la copa en cuanto a puntos fuimos los mejores, por eso nos tocó siempre definir de local. Fuimos lo que más goles hicimos y eso creo que fue también fundamental. Respondimos cuando teníamos que responder”, justificó.