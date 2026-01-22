Ahora solo ingresan de a cuatro vehículos a retirar bienes

En Sismográfica adoptaron nuevos recaudos a partir del nuevo deslizamiento del cerro, registrado este jueves a la mañana.

En cuanto al operativo de ingreso para el retiro de bienes, el director general de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo, precisó que, debido a los nuevos movimientos registrados, el ingreso será de forma muy controlada y con pequeños grupos de personas.

“Ingresarán cuatro familias para poder ir trabajando paulatinamente con este tema hacia la zona oeste, en lo que sería la calle Cerro Dragón y otras”, explicó el funcionario.

Y en referencia a lo indicado por el personal de geología, sostuvo que “no se va a ingresar con ningún tipo de vehículos, ni tampoco a pie, dados los movimientos que se registraron en las últimas horas, potencialmente peligrosos”.

“En las próximas horas, cuando quede en condiciones el camino de acceso que se deterioró anoche, tal vez empecemos a subir algunas camionetas para recuperar pertenencias, pero pocas y controladas en pequeños de grupo de cuatro o cinco vehículos nada más, para minimizar cualquier tipo de movimiento en la zona”, reiteró.