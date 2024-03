Al nene que apareció en el freezer lo habría matado el tío

“La mamá y su abuela dicen que esto no fue una travesura, que a Thiago lo mataron y ensayaron una serie de circunstancias extrañas que no se ajustan a un accidente”. El abogado Carlos Nayi asumió la representación de la familia del adolescente de 13 años que fue hallado muerto en un freezer en barrio Panamericado, de la ciudad de Córdoba.

El espanto sucedió en una vivienda de calle 28 de Julio al 3700, en la franja norte de Córdoba capital. El pasado 20 de marzo, la madre del menor lo halló sin vida en el freezer de la casa vestido y en posición fetal. Como si el drama no fuera suficiente para esa familia, una abuela se descompuso y falleció de un infarto.

Claudia Jaime, abuela de Thiago, relató el terrible hecho: “Yo lo encontré. Mi mamá (que luego falleció) se quedó con mi hermano. Me fui a dormir en mi pieza y mi hija dice que tenía calor, que se sentía descompuesta. Salió como para su habitación y sentí un ruido de un motor, pensé que era el aire de la cocina que hace ruido. Me asomé y estaba apagado el aire pero seguía sintiendo”.

“Sentía que estaba prendido el freezer, lo desenchufé. Prendí la luz, para ver qué podría haber en el freezer, ya que capaz mi hermano había puesto algo. Tenía una mantita y una mochila en el freezer; no me llamó la atención. Abrí el freezer y vi a esta criatura ahí. No sabía qué hacer. No me explicaba porque él estaba sentado, bien acomodado y no me daba explicación. Lo quise reanimar”, agregó al programa El Show del Lagarto (El Doce).

“En la desesperación lo pusimos en mi habitación para reanimarlo con la boca. Vino la Policía, lo alzamos y lo llevaron al Hospital Infantil”, indicó Jaime. Su hija y madre del niño, Belén Zaccaro, relató con crudeza la confirmación del fallecimiento: “Cuando lo llevé al Infantil le hablaba a Thiago. Me miró a los ojos y los cerró. Y la médica me dijo que no había más posibilidad”.

“Cuando estaba en la heladera vino mi tío y me dijo que era mi culpa, que me tendría que haber denunciado. Estoy consternada por esto y quiero justicia. Era un niño sano, lleno de vida, amiguero, que tenía muchos sueños por delante. Nunca se hubiera metido (al freezer)”, añadió.

LA HIPOTESIS

La hipótesis de la familia es que fue asesinado: “Con los días pensamos que lo asfixiaron o lo durmieron por cómo estaba en el freezer. Estaba muy acomodado. El disyuntor no estaba prendido y no tenía golpes. En la morgue me dijeron que murió por asfixia”, indicó la abuela.

La mujer apuntó contra su hermano, tío del nene, que llegó desde España: “Ha venido en octubre y hace como cinco meses que está (en la casa). Vino de España porque mi mamá (la mujer que falleció el mismo día que el niño) estaba con una insuficiencia renal y él estaba obsesionado con mi madre: le decía que era una mala madre”.

La madre del nene también relató los presuntos dichos en contra del pequeño que murió: “A mi hijo le decía que era un negro de mierda, que era un destructor. Desaparecían cosas de la casa cuando él estaba...”.

“No quiero acusar -dijo Jaime-. Por eso venimos a la Justicia. Él (su hermano) estuvo ahí. Se peleaba con uno, con otro... Él me preguntó por qué me demoré tanto arriba, y no se consternó con la muerte del niño. Nos echaba la culpa a nosotros, a mi pareja...”, indicó.

Fuente: La Voz