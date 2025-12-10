Alarma en Reino Unido: cierran escuelas por brote de gripe H3N2

La cepa es altamente transmisible y los expertos recomiendan la vacunación inmediata.

Varios colegios del Reino Unido debieron cerrar temporalmente sus puertas en los últimos días, debido a un repunte inusual de la gripe estacional, causada por una mutación de la subvariante H3N2 conocida como “subclade K”.

El brote más significativo se produjo en Caerphilly (Gales), donde más de 250 alumnos y empleados se enfermaron de manera simultánea. En consecuencia, las autoridades educativas optaron por una desinfección profunda y la interrupción puntual de las clases para aminorar los contagios.

Los síntomas entre los alumnos afectados (vómitos, fiebre, diarrea, dolor de cabeza y fatiga), similares a los del Covid-19, obligaron a varios centros a suspender sus actividades. Además, los escalofríos suelen aparecer muy bruscamente con esta cepa.

La decisión se produce en un momento de presión creciente en el Sistema Nacional de Salud Pública (NHS), que ya registró 1.717 hospitalizaciones por gripe a finales de noviembre, la cifra más alta de los últimos años para este periodo.

En tanto, la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA) advirtió de que la mutación incrementó la capacidad de transmisión del virus, aunque la eficacia de la vacuna se mantiene estable respecto a temporadas anteriores.

Como esta nueva variante de gripe H3N2 sublcado K, es altamente transmisible, los expertos prevén un fuerte aumento de casos y advirtieron el riesgo de infecciones dobles (gripe y gripe aviar) y aconsejaron una vacunación de manera urgente.

La alta transmisibilidad de esta variante se atribuye a cambios genéticos significativos dentro del subclado K. S, según los expertos.

