Alerta sanitaria por el fuerte aumento de casos de sífilis en 2025

Los contagios crecieron un 71 % respecto del promedio de los últimos cinco años, según el Boletín Epidemiológico Nacional.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), los casos de sífilis registrados en 2025 crecieron de manera alarmante y superaron en un 71% el promedio de contagios de los últimos cinco años. En total, se confirmaron 46.613 diagnósticos, lo que vuelve a encender las alertas sobre esta Infección de Transmisión Sexual (ITS), prevenible con preservativo y tratable con antibióticos.

La tendencia ascendente no es nueva, ya en noviembre de 2024, el BEN había advertido un incremento del 38,5 % en el trienio previo. Ese año se notificaron 36.917 casos en todo el país, el número más alto registrado hasta entonces.

En 2025, las notificaciones escalaron a 55.183, una cifra que supera en 19.381 el promedio del período 2020–2024. Entre los grupos que concentran mayor preocupación se encuentran las personas embarazadas, por el riesgo de transmisión vertical: el informe advierte que en este segmento los diagnósticos de sífilis crecieron un 15% en comparación con la media de los últimos cinco años.

En términos absolutos, el acumulado de este año llegó a 11.261 confirmaciones, frente a una mediana histórica de 9.821 entre 2020 y 2024. Sin embargo, se observó un dato alentador: los casos de sífilis congénita, es decir, la infección transmitida de la madre al recién nacido, descendieron un 8%.

Qué es la sífilis y cómo se trata

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente a través del contacto sexual sin protección con lesiones o úlceras conocidas como chancros, que pueden aparecer en los genitales, la vagina, el ano, el recto o la boca.

También puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo, dando lugar a la sífilis congénita, una condición grave que puede provocar secuelas severas o incluso la muerte del recién nacido.

Aunque sus consecuencias pueden ser muy serias, la sífilis es fácilmente curable si se detecta a tiempo. El tratamiento es simple, rápido y altamente efectivo, y se basa en la aplicación de penicilina benzatínica.

El diagnóstico temprano mediante un análisis de sangre resulta clave. Además, la infección no genera inmunidad, por lo que el uso correcto y sostenido del preservativo sigue siendo la principal herramienta de prevención.