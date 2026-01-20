Alerta sanitaria por el fuerte aumento de casos de sífilis en 2025

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), los casos de sífilis registrados en 2025 crecieron de manera alarmante y superaron en un 71% el promedio de contagios de los últimos cinco años. En total, se confirmaron 46.613 diagnósticos, lo que vuelve a encender las alertas sobre esta Infección de Transmisión Sexual (ITS), prevenible con preservativo y tratable con antibióticos.
La tendencia ascendente no es nueva, ya en noviembre de 2024, el BEN había advertido un incremento del 38,5 % en el trienio previo. Ese año se notificaron 36.917 casos en todo el país, el número más alto registrado hasta entonces.
En 2025, las notificaciones escalaron a 55.183, una cifra que supera en 19.381 el promedio del período 2020–2024. Entre los grupos que concentran mayor preocupación se encuentran las personas embarazadas, por el riesgo de transmisión vertical: el informe advierte que en este segmento los diagnósticos de sífilis crecieron un 15% en comparación con la media de los últimos cinco años.
En términos absolutos, el acumulado de este año llegó a 11.261 confirmaciones, frente a una mediana histórica de 9.821 entre 2020 y 2024. Sin embargo, se observó un dato alentador: los casos de sífilis congénita, es decir, la infección transmitida de la madre al recién nacido, descendieron un 8%.
Qué es la sífilis y cómo se trata
La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente a través del contacto sexual sin protección con lesiones o úlceras conocidas como chancros, que pueden aparecer en los genitales, la vagina, el ano, el recto o la boca.
También puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo, dando lugar a la sífilis congénita, una condición grave que puede provocar secuelas severas o incluso la muerte del recién nacido.
Aunque sus consecuencias pueden ser muy serias, la sífilis es fácilmente curable si se detecta a tiempo. El tratamiento es simple, rápido y altamente efectivo, y se basa en la aplicación de penicilina benzatínica.
El diagnóstico temprano mediante un análisis de sangre resulta clave. Además, la infección no genera inmunidad, por lo que el uso correcto y sostenido del preservativo sigue siendo la principal herramienta de prevención.