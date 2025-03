Ángela Leiva confirmó su separación del Chelo Weigandt

A finales del año pasado, Ángela Leiva y Marcelo Chelo Weigandt sorprendieron al anunciar su romance. En este tiempo, la cantante y el futbolista, surgido de Boca Juniors y compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, pasaron las fiestas juntos, se declararon su amor en las redes y hasta coquetearon con un posible casamiento. Por eso, también causó sorpresa la separación, que primero tomó estado de rumor y luego fue confirmada por la intérprete de “Amiga traidora”.

Todo se originó a partir de que ambos borraran buena parte de sus publicaciones juntos en sus redes sociales. Desde el comienzo, el mundo virtual fue un terreno fértil para enmarcar una relación a distancia, entre las giras de la cantante y el desempeño del futbolista en la liga de los Estados Unidos. Y si bien todavía quedan algunas postales de los días felices, Leiva le puso fin al vínculo, al menos por ahora.

En su programa de streaming, Ángel de Brito abordó el tema, haciendo referencia a los rumores en cuestión. “Están separados. ¿Motivos? La distancia por la profesión de ambos“, afirmó el periodista en Bondi Live. A continuación, recordó una entrevista que le habían hecho en LAM, donde la cantante se había referido veladamente a un posible casamiento. “Estaba todo bien, pero para mí, algo pasó en los últimos días y se pudrió todo. Esto no es información, sino simple deducción”, analizó.

El misterio se terminó con el testimonio de una de las protagonistas de la historia. Leiva le mandó un mensaje a De Brito en el que hacía referencia a la crisis de la pareja. “Le escribí y me dijo: ‘estoy separada y la estoy pasando muy mal. No quiero responderle a nadie por ahora, no puedo hablar del tema aún porque estoy muy triste'”, replicó el periodista, y agregó que la distancia física entre ambos fue el principal motivo de la ruptura. Habrá que esperar para ver si se trata de una crisis pasajera o el romance se terminó con el mismo impacto y la misma sorpresa con el que comenzó, hace poco menos de tres meses.

Ángela y el Chelo iniciaron su relación a fines de 2024, tras coincidir en un evento musical en el Movistar Arena durante el streaming “Un Poco de Ruido”. Según relató la cantante en una entrevista, el encuentro fue inmediato y describió el vínculo como “mágico”. Desde entonces, comenzaron a mostrarse juntos en diversas ocasiones y a compartir momentos de su vida privada en redes sociales.

Uno de los momentos más románticos ocurrió durante las fiestas, que la cantante pasó junto a la familia del futbolista. “Les deseo una hermosa Noche Buena, una muy feliz Navidad, acompañados por esas personas que elegimos y amamos”, señaló acorde al espíritu de estos días. Y cerró con un poco de romanticismo y otro de picardía: “Pidan deseos que se cumplen. Háganle la cartita a Papá Noel, pidan regalos. El mío llegó por adelantado”, cerró.