APACH hacia el Torneo Nacional de Menores de Padel en Tandil

Los jugadadores serán de Comodoro, Sarmiento, Esquel, Trelew, Rawson y El Bolsón. El certamen se jugará del 26 al 28 de este mes.

Los jóvenes de la Asociación de Padel de Chubut (APACH) van a participar por primera vez en el Torneo Nacional de Menores, que se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre en Tandil, provincia de Buenos Aires. El evento es organizado por la Federación Argentina de la especialidad.

Tras un exitoso Provincial de Menores celebrado en Esquel, 13 parejas de la provincia lograron su clasificación para representar a Chubut en este importante torneo. Los jugadores que serán parte de esta cita deportiva son procedentes de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Esquel, Trelew, Rawson y El Bolsón, quienes demostraron el crecimiento del pádel juvenil en la región.

El equipo está conformado por: Josefina y Valentina Parodi Assef, Octavio Morilla, Ignacio Salinas Uribe, Sofía Oliva

Valentino Valderrama, Benjamín González, Nahuel Mansilla, Pablo Manchot, Lautaro Ramoa, Thiago Dubois

Candela Peralta, Sophya Cufré, Abigail Ramos, Emilia Melín Orellana, Isabella Gelvez, Amparo Thierry, Maia Gómez, Allegra Arana Hughes, Bautista Bozzini, Sofía Carrillo, Ignacio Vázquez Lorenzetti, Mateo Peralta y Bautista Gracia.

La participación de APACH en un torneo nacional de esta envergadura representa un sueño cumplido y un gran paso para el desarrollo del pádel en la Patagonia. La Asociación agradeció públicamente a la Municipalidad de Esquel y a Chubut Deportes por el apoyo brindado para hacer posible este viaje.