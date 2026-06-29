Aprovecharon el triunfo de la Selección para provocar disturbios

Fue durante la madrugada del domingo en el centro de Comodoro. Tres adolescentes de 17 años y un joven de 19 fueron los protagonistas.

Cuatro jóvenes fueron demorados durante la madrugada de este domingo en Comodoro Rivadavia luego de protagonizar disturbios en pleno centro de la ciudad, mientras se desarrollaban los festejos por la obtención de una nueva victoria en la Copa Mundial de Fútbol. En este caso fue en Dallas ante Jordania por 3 a 1.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 2:20 sobre la avenida San Martín al 200, luego de que vecinos y personas que participaban de las celebraciones alertaran a la Policía sobre un grupo de individuos que insultaba a los presentes, provocaba a transeúntes e incluso arrojaba botellas de vidrio hacia la multitud.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por los testigos y difundidas a través de la red policial, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) localizaron a los sospechosos a pocas cuadras del lugar.

Al advertir la presencia policial, los jóvenes emprendieron la fuga en distintas direcciones, aunque fueron alcanzados e interceptados sobre la calle Carlos Pellegrini al 970, casi en la intersección con Sarmiento.

Según informaron fuentes policiales, al momento de ser demorados los involucrados mantuvieron una actitud hostil, insultaron al personal actuante y se negaron a proporcionar sus datos personales. Tras ser identificados como los autores de los desórdenes, fueron trasladados a la dependencia policial por infracción a la Ley XV N.º 27 (Código de Convivencia).

Entre los demorados se encontraba un joven de 19 años de apellido Soria y tres adolescentes de 17 años, cuya identidad se mantiene en reserva por tratarse de menores de edad.

Las autoridades confirmaron que, pese a que los jóvenes arrojaron botellas hacia el sector donde se concentraban numerosas familias, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales en comercios o edificios de la zona.

Tomaron intervención en el caso la jueza de Paz de turno, Claudia Chávez, y la asesora de Familia, Florencia Godoy. Por disposición judicial, los tres menores fueron entregados posteriormente a sus respectivos progenitores, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.