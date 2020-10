Arbe: "la marca fue bastante buena y este es el comienzo"

Luego de su participación en el Mundial de Medio Maratón desarrollado en la ciudad de Gdynia, Polonia, en el cual finalizó en el puesto 77, con un tiempo de 1.03,55, el atleta esquelense Joaquín Arbe regresó el sábado por la mañana a la provincia de Chubut.

A su arribo a la ciudad de Trelew y con el cansancio a cuestas tras un largo periplo, el deportista se tomó unos minutos antes de proseguir su marcha a Esquel para dialogar y repasar las sensaciones sobre su vuelta a las competencias oficiales tras ocho meses.

“Contento de estar nuevamente en el país”, comentando que “se hizo raro el viaje por el tema de los protocolos, estar todo el tiempo con los barbijos, con el alcohol en gel, en el hotel encerrados sin poder salir a recorrer la ciudad. En ese sentido fue algo raro, pero bueno en lo deportivo fue una experiencia nueva, un gran nivel y ahora contento de poder estar de nuevo en la provincia”, afirmó Arbe.

En cuanto a la organización del evento y sus sensaciones destacó que “fue muy prolijo, muy completo todo, después de ocho meses sin competir, arrancar en un mundial la verdad me deja buenas sensaciones. La marca fue bastante buena y este es el comienzo”, sostuvo.

Respecto al desarrollo de la competencia, detalló: “Salimos a correr a un ritmo bastante bueno, como si no hubiéramos parado durante todos estos meses, pero después tuve que ceder porque las curvas y el falso llano me sacaban mucho ritmo. Eso me dio la posibilidad de llegar mejor a la última vuelta, pude pasar a más de diez corredores y bajar la hora cuatro, que es muy positivo después de tanto tiempo de inactividad”.

Pensando en el futuro y su sueño olímpico, Arbe manifestó: “Los Juegos Olímpicos ya tienen fecha para julio y por eso ya pienso en el Nacional de Pista de diciembre, que suma puntos, al igual que la Copa de Brasil, que es una semana después, ojalá pueda estar. Quedamos a la espera si debo hacer la cuarentena en Esquel o no, sino debería bajarme porque no puedo perder dos semanas de entrenamiento”.

Haciendo referencia a cómo tomó la suspensión de los Juegos 2020 y de qué modo transitó estos meses de cuarentena, el atleta aseguró que “lo tomé de la forma más positiva posible. Cuando volví en marzo a Esquel por la cuarentena obligatoria, aproveché todo abril para trabajar y avanzar con mi casa, asique fue productivo. Una vez que terminé con eso y recibimos el permiso nacional para entrenar, fue volver un poco a la normalidad y siempre tratando de seguir avanzando con la construcción de la casa para mi familia”.

SUMAR Y ESPERAR

Ahora, Arbe sabe que deberá seguir sumando puntos y esforzarse para poder ratificar esa clasificación a Tokio 2021: “A partir del primero de diciembre uno empieza a sumar puntos para la clasificación nuevamente a los Juegos. Está el Maratón de Valencia donde estará “Coco” (Eulalio Muñoz) y nosotros intentaremos estar en el Nacional y en la Copa de Brasil, esperando a ver si se hace el Maratón de Sevilla en febrero. Igual habrá que ver qué pasa porque hay 85 cupos para los Juegos y ya hay más de cien con la marca hecha, asique seguramente habrá algún comunicado del Comité Olímpico porque el cupo ya se excedió”, comentó.

Por último y antes de seguir viaje a su ciudad natal, el maratonista se esperanzó que “ojalá toda esta situación pase rápido. Veo mucha gente con ganas de correr, con ganas de moverse y competir, asique dios quiera todo vuelva a la normalidad prontamente”.