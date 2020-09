Árbitros de la Patagonia tuvieron una capacitación sobre el sistema Comet

El Consejo Federal, conjuntamente con la Gerencia de Comet y la Gerencia de Sistemas, organizó una charla virtual donde se capacitó a los árbitros del interior en el uso de del sistema Comet.

Se trata de una especie de padrón sobre los jugadores de todo el país, que están registrados en una base de datos única. Su función principal es automatizar las gestiones.

La reunión de anoche, desarrollada a través de la plataforma Zoom para la Región Patagónica, tuvo como disertante a Martín Pariani –especialista del sistema Comet–, quien estuvo acompañado por Gustavo Bassi, Gustavo Rossi, Juan Pablo Pompei y Sergio Pezzota.

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia tuvo presencia con los árbitros Nicolás Ibarnegaray, Carlos Rujano y Lucas Sánchez, además de los jueces de línea Marcelo Ugarte, Diego Schooff, Ezequiel Tapia, Maximiliano Selg, Fabio Calvi, Carlos Quintana, Gabriel Jarpa y Brian Jerosimich.

También participó Antonio Carrizo, quien además de ser el titular de la Liga de Comodoro, es vicepresidente de la Federación Patagónica y asambleísta del Consejo Federal.

PARA EL TORNEO REGIONAL AMATEUR

El árbitro Nicolás Ibarnegaray le comentó a El Patagónico algunos detalles de la reunión y, en el caso del arbitraje, cómo será el funcionamiento del Sistema Comet.

“Todas las planillas del Torneo Regional se van a empezar a cargar en el Sistema Comet, que se utiliza para todos los torneos de fútbol 11 de AFA. Te dan una cuenta, ingresás y ya te sale el partido, la planilla del equipo local y la del equipo visitante”, señaló.

En ese sentido, remarcó: “Esa planilla ya va a estar cargada con los jugadores habilitados por AFA para jugar el torneo. Previamente, los jugadores deben estar cargados por sus respectivos clubes en las ligas y ya entran en el sistema. Es para ahorrarse todo el papeleo de la planilla, donde por ahí no se entiende la escritura o se ensucia”.

Si bien el sistema ya fue utilizado este año en algunos encuentros del Torneo Regional, la idea es instalarlo en su totalidad apenas se reanude la competencia, aún sin fecha tentativa.

“En algunos partidos de este Regional ya se usó el sistema, pero hubo un par de falencias porque algunos clubes no terminaron de cargar a sus jugadores. Una vez que arranque el Regional, todos los clubes deberán tener a todos sus jugadores cargados. Si no, no podrían jugar”, adelantó Ibarnegaray.

“Hasta lo que era ahora, los jugadores que no estaban cargados en el sistema eran agregados abajo como una observación. Se los dejaba jugar. Después determinaba el Tribunal de Disciplina y el Consejo Federal si estaba habilitado o no para jugar, o si correspondía alguna sanción”, agregó.

Por lo pronto, habrá que ir acostumbrándose a la tecnología, aunque sea de manera paulatina y no apartándose del todo de la vieja usanza. Pero el objetivo es digitalizar todos los trámites.

“Los clubes van a cargar la planilla con los futbolistas que van a jugar, imprimen el papel y se lo dan al árbitro. Quienes ingresan al campo de juego tienen que firmar esa planilla. Después del partido, el árbitro ingresa a su cuenta y carga el partido. Es mucho más fácil, porque podés hacerlo con el celular o con la computadora. Capaz que ni hay necesidad de imprimir y le mandan la planilla al celular del árbitro”, analizó.

Por supuesto, habrá aspectos por mejorar y surgirán dudas, pero el camino hacia la informatización en el fútbol regional ya está trazado. “Nos dieron un tutorial con todo lo que puede surgir. Además, nos pasaron una página, por si sale algo nuevo que no nos hayan explicado. A nivel nacional se empezó a usar este año. El año pasado habían dado una capacitación en Trelew para nosotros, pero ahora pulieron un par de cosas”, enfatizó Nicolás Ibarnegaray.