Argentina de 21 años desapareció en Los Ángeles hace cinco días

Narela Barreto fue vista por última vez el pasado 23 de enero. La familia denuncia que no tiene respuesta de la policía de EEUU.

Una joven argentina es buscada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, luego de que sus allegados perdieran contacto con ella hace cinco días. La alerta fue difundida por su familia a través de redes sociales, donde también comenzaron a compartir afiches de búsqueda con sus datos.

La joven, de 21 años, fue identificada como Narela Micaela Barreto, vecina de la localidad de Banfield, al sur del Gran Buenos Aires.

De acuerdo con las primeras informaciones, Barreto fue vista por última vez el viernes 23 de enero. La preocupación entre sus familiares aumenta con el correr de las horas.

“¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184”, indica el afiche de búsqueda que circula en redes sociales.

imagen

Una mujer identificada como Ayelén, quien aseguró ser prima de Barreto, también posteó en su cuenta de Instagram: “Necesitamos saber sobre su paradero. No tenemos respuesta de las fuerzas policiales de EEUU. ¡Ya son cinco días desaparecida!”.

A través de sus historias, también difundió mensajes de profundo dolor: “Perdón por no tener las fuerzas para responder todos los mensajes que me mandan preguntándome por ella. Estoy totalmente destruida. Ella, más que mi primita, es mi hermana del alma”.

Y siguió: “Lo único que pido es que aparezca y que vuelva con nosotros. ¡Te estamos esperando!“. Ayelén también pidió ayuda para difundir el caso, ya que cree que así las autoridades podrían intervenir.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), una amiga de la joven desaparecida, identificada como Luján, contó que los seres queridos de Barreto ya se comunicaron con la Embajada Argentina en Estados Unidos.

“Tiene todos sus papeles y la VISA”, aseguró la joven, quien también reside en los Estados Unidos. Según su testimonio, también hubo contacto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).