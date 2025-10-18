Argentina, con Ian Subiabre, va por toda la gloria en Chile

La “Albiceleste” se mide este domingo desde las 20 ante Marruecos por la gran final del Mundial Sub 20 de fútbol. Televisan DSports y Telefe.

La Selección Argentina Sub 20 de fútbol, con el delantero comodorense Ian Subiabre en su plantel, se medirá este domingo ante Marruecos por la final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile.

El partido, se jugará en el Estadio Nacional “Julio Martínez Prádanos de Santiago, con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani. Televisarán las señales DSports y Telefe y también se podrá ver por DGO.

Argentina llega a esta instancia, algo que no pasaba desde hace 18 años -la última vez fue en Canadá 2007-, con victoria ante su par de Colombia por 1-0, con gol marcado por Mateo Silvetti, y de esa manera selló su pase para jugar este domingo la gran final de un título que ya ganó en seis oportunidades (Japón 1979, Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005, y Canadá 2007).

Mientras que Marruecos, tuvo que luchar más de la cuenta para finalmente imponerse por penales 5-4 ante Francia. Al término de los 90’ habían igualado 1-1, mientras que en el tiempo extra, el resultado no sufrió modificaciones.

En Argentina está en condiciones de reaparecer el delantero Maher Carrizo, quien a raíz de una suspensión por acumulación de amarillas, el jugador de Vélez Sarsfield se perdió el partido ante los colombianos.

"Queremos transmitir lo que nosotros sentimos cuando eramos chicos. Ser campeón es uno de los recuerdos más lindos que tengo en mi carrera”, aseguró en conferencia de prensa Diego Placente, DT de la Selección Argentina.

“Confío mucho en los jugadores. Si llegamos hasta acá, es por ellos. Marruecos es un gran equipo. Tienen cosas parecidas a nosotros. Va a ser una final muy difícil”, agregó el entrenador “albiceleste”.

Por su parte, el lateral y capitán del equipo Julio Soler expresó: “Estoy cumpliendo el sueño de todo chico. Estamos con ansiedad, pero contamos con un cuerpo técnico que nos transmite mucha tranquilidad”, afirmó.

Para agregar luego que “faltan 90 minutos, estamos muy tranquilos. La mayoría en el plantel somos amigos y poder jugar una final del mundo con tus amigos, es un privilegio. Mañana va a ser un día muy emotivo, espero poder darle un regalo a mi mamá por su día”, sostuvo.

……………

Probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Arbitro: Maurizo Mariani (Italia).

Estadio: Nacional de Santiago.

Hora: 20.

TV: DSports, Telefé y DGO.