Argentina restringe el ingreso de venezolanos vinculados a Maduro

Así lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la captura del líder venezolano por parte de Estados Unidos. La medida alcanza a funcionarios, militares y empresarios, con el objetivo de evitar que busquen refugio en el país.

El Gobierno nacional comunicó la implementación de nuevas restricciones migratorias destinadas a impedir el ingreso a la Argentina de ciudadanos venezolanos relacionados con el régimen de Nicolás Maduro.

La noticia fue confirmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X.

La decisión se enmarca en el contexto internacional generado por la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, hecho que reactivó una causa judicial de alta gravedad en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Según explicó Adorni, la República Argentina adoptó estas medidas “en virtud de la captura del dictador”.

La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado nacional, estableció los nuevos lineamientos de control fronterizo. Según precisó el jefe de Gabinete, las restricciones abarcan a un amplio espectro de colaboradores del chavismo, incluyendo:

Funcionarios del gobierno venezolano. Miembros de las fuerzas armadas.

Empresarios vinculados al régimen. Personas sancionadas por los Estados Unidos.

El objetivo central de la normativa es bloquear cualquier intento de asilo por parte del entorno del mandatario detenido. “Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”, sentenció Adorni.

El endurecimiento de la postura argentina responde a las acusaciones ratificadas públicamente por Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos. Tras la detención, Bondi detalló que el expediente tramitado en Nueva York incluye una extensa nómina de delitos federales. Entre los cargos que pesan sobre Maduro figuran el narcotráfico internacional, el narcoterrorismo y el uso de armas de guerra.