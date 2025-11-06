Ariel Rivas es campeón argentino con récord nacional en recurvo masculino

El Club de Tiro con Arco Petroquímica de Comodoro Rivadavia participó en la Final Nacional de Arquería 3D que se llevó a cabo el fin de semana en Trevelin.

El Club Tiro con Arco Petroquímica de Comodoro Rivadavia compitió el último fin de semana en la localidad de Trevelin, escenario del mejor tiro con arco del país con la Final Nacional de Arquería 3D, realizada en la conocida Estancia Don Edmundo.

Arqueros de todo el territorio argentino se reunieron en la cordillera chubutense para definir a los campeones de la temporada en un entorno imponente, técnico y exigente, donde Ariel Rivas fue el arquero más destacado consagrándose campeón nacional en la categoría recurvo masculino y con récord histórico en puntos.

El evento se desarrolló del 30 de octubre al 2 de noviembre, y en el primer día de competencia comenzó con el Torneo Abierto “Copa Chubut Deportes”, junto con el inicio de la etapa clasificatoria, donde Gabriel Rivas y Eugenio Vdovitchenko lograron la medalla de plata, Daniela Martínez y Ariel Rivas obtuvieron el oro. El segundo día estuvo destinado exclusivamente a eliminatorias y finales, donde se definieron los podios y títulos nacionales.

Para este evento se diseñaron dos circuitos de talla mundial, montados en plena montaña, con recorridos técnicos y desafiantes que incluyeron tiros en altura, pendientes, desniveles y objetivos intercalados entre bosque y laderas, lo que puso a prueba la precisión, la lectura de distancia y la experiencia de cada arquero.

Entre los resultados más sobresalientes, Ariel Rivas se consagró campeón nacional en la categoría recurvo masculino, logrando además un hecho histórico: rompió el récord nacional de la categoría con 381 puntos, consolidando una actuación excepcional.

En Raso Femenino, Daniela Martínez obtuvo la medalla de bronce, sumando otro podio para la delegación “verdolaga”. También alcanzaron el cuarto puesto: Luciano Mena - compuesto masculino -, Natalia Scatton - tradicional femenino-, y Gabriel Rivas en tradicional masculino.

Las competencias por equipos también dejaron grandes resultados: Gabriel Rivas, bronce en equipo tradicional mixto; Daniela Martínez, bronce en equipo raso mixto. Y Gabriel Rivas, oro en equipo WA masculino y Daniela Martínez logró medalla de oro en equipo WA femenino.

La delegación además estuvo integrada por Víctor Rodríguez, Agustín Matus, Juan Carlos “Chimy” Rodríguez, Miguel Prat, Guillermo Bratovich, Eugenio Vdovitchenko y Gonzalo Santamaría, quienes tuvieron un destacado nivel en cada recorrido.

Asimismo, el club contó con la participación de Araceli Müller, quien cumplió funciones como jueza, siendo parte fundamental del equipo arbitral de la competencia.

ARIEL RIVAS- CAMPEON ARG

SE VIENE LA FINAL NACIONAL DE CAMPO

La Final Nacional contó con la organización conjunta de Tiro con Arco Petroquímica, ATAC, CARPO y CUPM, instituciones que trabajaron en equipo para ofrecer un torneo de excelencia. También fue clave el acompañamiento de jueces, colaboradores y del personal de Estancia Don Edmundo.

El próximo desafío para los arqueros de la región será la Final Nacional de Campo, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre en Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires, donde una vez más buscarán quedar entre los mejores del país, como lo vienen demostrando en el último tiempo.

La delegación agradece profundamente el apoyo de Comodoro Turismo y Comodoro Deportes, acompañamiento que resultó fundamental para el crecimiento de la disciplina y el desarrollo de los deportistas.

Con resultados históricos, circuitos exigentes y un marco natural único, la Final Nacional de Arquería 3D en Trevelin quedará marcada como una de las ediciones más destacadas, cerrando un año inolvidable para los arqueros patagónicos y para todo el tiro con arco de Argentina.