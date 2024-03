"Arrastrado y operador": duro cruce entre quienes cubren a Boca y River

Sebastián "Pollo" Vignolo pasó un momento muy incómodo en El Trece por una fuerte pelea en vivo entre dos panelistas de Pasión por el Fútbol. El conductor del programa de televisión se vio impactado por una discusión que lo hizo sentir mal aire, con protagonistas picantes como Martín Arévalo y Nicolás Distasio. A través de la pantalla se percibe claramente la mala relación entre ambos y ello se trasladó una vez más al ciclo sobre el fútbol argentino que se emite todos los domingos de 23.45 a 1.

El relator de 48 años prefirió mantenerse en silencio mientras los dos periodistas deportivos mencionados se descalificaban. Todo comenzó con el caliente debate acerca de la jugada más polémica del partido entre Independiente y River en Avellaneda, cuando pareció que Leandro González Pirez le cometió un penal a Gabriel Ávlos sobre la hora. Sin embargo, el árbitro Nazareno Arasa no lo cobró y desde el VAR tampoco lo llamaron para que observara la acción en el video en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Luego de que todos los presentes en el estudio del canal opinaran acerca de si fue penal o no la maniobra entre González Pirez y Ávalos, la votación en vivo entre los integrantes de Pasión por el Fútbol terminó 7-1 en favor de la opción de que fue infracción, mientras que Federico "Negro" Bulos no se decidió. "Somos nueve, uno solo piensa diferente, y bueno... es evidente, ¿no?", disparó Arévalo contra Distasio, cronista e hincha del "Millonario".

"Antes de pensar como vos... prefiero pensar como yo antes que pensar como vos", se defendió "Nico". "No, no pensar como yo, escuchame", reaccionó el ex TyC Sports. "¡No, no te escucho, no te escucho!", disparó su colega. "¿Sabés lo que pasa? Vos tenés intereses, decí la verdad", lo cruzó quien cubre Boca. "Y vos también", le retrucó Distasio.

"¡Hacé periodismo, hermano, fue penal!", insistió Arévalo. No obstante, su compañero no se quedó callado y le preguntó: "Vos también. ¿Cuál periodismo?". "¡Dale, hermano, fue penal! ¡Penal!", reiteró Martín. "Pará de arrastrarte, hermano, en serio", disparó Distasio.

"Dale, arrastrate vos", se defendió Arévalo. "Dale... ¡arrastrado y operador, arrastrado y operador!", contestó Nicolás.

"Penal, querido, penal. Dejá de decir ´viva River´. Te sentás y decís ´viva River, viva River, viva River´... penal fue querido, dale", concluyó el ex TyC a pura bronca.

