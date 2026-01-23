Articulan acciones para fortalecer sistema de salud

La comuna de Cañadón Seco y el Hospital Zonal de Caleta Olivia establecieron una agenda de trabajo con el objetivo de fortalecer el sistema de salud pública en esa localidad.

Por tal motivo, a mediados de esta semana el presidente de la comisión de fomento, Gabriel Galarza, acompañado por la directora de Salubridad y Ambiente, Estela Llampa, recibió en su despacho al director general del Hospital Zonal, dr. Daniel Covas y a la directora asociada, licenciada. Graciela Rudkin, con el objetivo de consolidar una agenda sanitaria común y fortalecer la presencia del Estado en el territorio.

Durante el encuentro se reafirmó de manera contundente que la salud es una prioridad política para la gestión local, y que solo a través de una articulación real, permanente y planificada entre los distintos niveles del sistema sanitario se pueden garantizar respuestas efectivas a las demandas de la comunidad.

En ese sentido, se avanzó en la definición de una planificación conjunta, orientada a asegurar el acceso a la atención médica, profundizar las acciones de promoción y prevención, y fortalecer el trabajo territorial.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de pasar de las declaraciones a las acciones concretas, optimizando recursos, coordinando esfuerzos y estableciendo una agenda de trabajo clara, sostenida y con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Cañadón Seco.