Asesinaron a una referente de la comunidad trans 

La referente de la comunidad trans Diana Zoe López García fue asesinada de una puñalada por su pareja en un hotel del barrio de Balvanera. La mujer trabajaba en la Casa Rosada desde 2021, con la Ley de Cupo Laboral Trans. Por el crimen, hay un detenido y la Justicia prevé incluir en su imputación el agravante por tratarse de un transfemicidio.

López García tenía 47 años y era oriunda de la provincia de Salta, se desempeñaba como presidenta del Hotel Gondolín, un establecimiento ubicado en la zona de Villa Crespo, que alberga a la comunidad travesti/trans. De acuerdo con la información de Télam, el sábado fue atacada por su pareja, un hombre de 38 años identificado como Norberto Villegas, quien fue el que dio aviso a la Policía sobre lo que había sucedido.

De esta manera, los efectivos de la Comisaría Vecinal 3B de la Policía de la Ciudad se dirigieron al hotel de la calle México al 2300 del barrio porteño de Balvanera. Una vez en el lugar, se encontraron con el cuerpo de López García, con una herida punzo cortante en la ingle. Luego, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató su fallecimiento.

Villegas quedó detenido, a disposición del Juzgado Nacional Criminal Correccional N°11. Fue imputado por el “homicidio calificado” de la referente de la comunidad trans, pero se prevé que se sumen varios agravantes al tratarse de un transfemicidio.

La mujer había comenzado a trabajar en el comedor la Casa Rosada en julio de 2021 luego de la promulgación de la Ley de Cupo Travesti Trans. La legislación establece que las personas travestis, transexuales y transgénero deberán ocupar al menos el 1% de los cargos en el sector público nacional.

“El día de la promulgación me llaman a una entrevista en la Casa Rosada y ahí es cuando me dan la gran noticia que me dicen: ‘Zoe ya estás contratada y ahí fue cuando me cambió la vida totalmente’”, contó en un video que difundió la cuenta oficial de la Presidencia para conmemorar la sanción de la Ley.

En ese sentido, reflexionó: “A mí, antes la Policía me abría la puerta de los calabozos y de los patrulleros y hoy me abren la puerta para entrar a mi trabajo”.