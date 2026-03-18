Atletas chubutenses competirán en el Open COPAR de Neuquén

La ciudad de Neuquén será sede del 4° Open COPAR Internacional de Atletismo Adaptado de la Patagonia, que reunirá a atletas de distintos puntos del país y de la región, entre ellos, cuatro chubutenses.

Desde este jueves hasta el sábado, se llevará adelante la competencia Internacional para deportistas con discapacidad de 13 años en adelante. La misma es organizada por la Asociación Civil Derribando Barreras Neuquén, con el acompañamiento del gobierno provincial, la Federación Atlética Neuquina y el Comité Paralímpico Argentino. El certamen contará con homologación IPC (Comité Paraolímpico Internacional) y fiscalización COPAR, lo que garantiza estándares técnicos de nivel internacional.

Con el respaldo de Chubut Deportes, participarán del torneo cuatro atletas chubutenses. El rawsense Agustín Pérez Chela lo hará en las pruebas de 100, 200 y 400 metros llanos, en tanto el también capitalino Rodrigo Rosales lo hará en 1500 y 5000 metros. Además, la trelewense Liliana Méndez participará en lanzamiento de disco y jabalina y por último, Sergio Markieviche, el nacido en 28 de Julio, estará en las pruebas de 100 metros y salto en largo.

Los deportistas chubutenses, con excepción de Markieviche (reside en Lobería), viajarán desde Trelew este miércoles por la tarde, acompañados por los profesores Facundo Guevara, Francisco Kraguic y Yanina Baliente, respectivamente.

Las actividades deportivas comenzarán el jueves. Desde las 9 de la mañana se realizará la acreditación y entrega de kits en la Ciudad Deportiva. Mientras que a las 19 se llevará a cabo la reunión técnica.

El viernes 20, la competencia se disputará de 8 a 16, mientras que el sábado 21 las pruebas se extenderán de 8 a 12.

El Open reunirá a un gran número de atletas de distintos puntos del país y la región, consolidando a Neuquén como sede de eventos deportivos inclusivos y de proyección internacional. Se espera un total de 180 inscriptos.