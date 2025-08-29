A partir del 1.° de septiembre, los combustibles líquidos sufrirán un incremento debido a la actualización del impuesto y la recuperación de ajustes pendientes. La medida busca fortalecer las cuentas fiscales del Gobierno.

Aumento de naftas y gasoil: se activa el ajuste de impuestos a los combustibles

Un nuevo golpe al bolsillo de los argentinos se hará sentir en los próximos días con la suba del precio de los combustibles. El Gobierno Nacional anunció, a través del Decreto 617/2025, que a partir de este lunes 1.° de septiembre se ajustará el impuesto a los combustibles líquidos por inflación, además de establecer un cronograma para recuperar los incrementos que habían sido postergados.

Este ajuste, que impactará directamente en los precios de la nafta y el gasoil en los surtidores, se aplicará en dos fases:

Primera Fase (1 al 30 de septiembre): El impuesto a la nafta sin plomo, de más de 92 RON y virgen, se incrementará en $10,523 por litro, mientras que el impuesto al Dióxido de Carbono subirá en $0,645. Para el gasoil, el impuesto aumentará en $8,577, con un monto diferencial para algunas zonas.

Segunda Fase (a partir del 1° de octubre): Se aplicará el incremento total acumulado de las actualizaciones pendientes del año 2024 y del primer y segundo trimestre de 2025.

La decisión de actualizar los impuestos, que se rigen por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, se produce en un momento de necesidad para el Gobierno de fortalecer sus cuentas fiscales. De este modo, se busca contrarrestar los efectos de las leyes recientemente aprobadas por el Congreso, que podrían afectar el equilibrio financiero.