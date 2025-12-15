Avanzó la limpieza de pluviales y sumideros en Saavedra

Este lunes por la mañana, el personal dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio cumplió con trabajos de limpieza, embellecimiento y saneamiento en barrio Saavedra.

Al respecto, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, indicó: “Se está haciendo un mantenimiento a todo lo que es la zona de los canales a cielo abierto. Tenemos la posibilidad de tener activa la máquina, la de retro y el camión. Hay un decantador de barro que baja del cerro, en la zona de Divina Providencia, y todo lo que es el borde exterior de lo que es barrio Saavedra. En parte se limpió con maquinaria y también con el personal municipal”.

Asimismo, sostuvo que “este último mes, los trabajos en canales a cielo abierto contaron con la máquina y el camión como para avanzar. Era una deuda que había pendiente, así que se está trabajando con eso y con la gente de Pluviales, de la Dirección de Mantenimiento también en los distintos lugares de la ciudad”.

En este contexto, señaló que seguirán avanzando en barrio Juan XXIII, Abel Amaya y 30 de Octubre con la limpieza de pluviales. “Es una zona que la repasamos siempre porque es prioridad. Y continuaremos hasta el cierre del año. Después seguiremos con el régimen de mantenimiento habitual, dentro de las posibilidades”, sentenció Correa.