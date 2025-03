Bahía Blanca: Cerca de 100 personas aún no fueron localizadas

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, confirmó este martes que 94 personas continúan sin ser localizadas tras el temporal del último viernes. Hasta ahora, el fenómeno climático que afectó al distrito bonaerense dejó 16 fallecidos y graves destrozos materiales.

“Es probable que haya más muertos. Tenemos 182 llamadas sobre desaparecidos a la central de atención telefónica de emergencias 911, las cuales están registradas. Hemos encontrado a 87 de esas personas y nos quedan 94 llamadas por determinar, aunque no podemos afirmar que esas personas hayan fallecido", explicó el funcionario judicial en declaraciones radiales.

"Las vamos a buscar hasta encontrarlas", subrayó Fernández, tras indicar que la fiscal Marina Lara, titular de la UFI Nº 7 bahiense, investiga el paradero de cada una de ellas. De los 16 fallecidos, el Ministerio de Seguridad bonaerense dio a conocer la identidad de 15. Se trata de Margarita Egusquiza (87 años), Perla Ré Malena (99), Sara Rueda (101), Elba Ressia (90), Hilda Schamberger (82), Estela Refolf (94), María Isabel Oliva (edad sin determinar), Sofía González, Nelson Zzini, Rolando Ortega, Nélida Elisei (78), Ángel Eduardo Mosman, Anastasia Agüero, Micaela Hernández (81 años) y Rubén Zalazar (43).

Sobre las personas que aún están desaparecidas, el fiscal general de Bahía Blanca resaltó que la falta de acceso a algunas zonas complica las tareas de búsqueda. "Existen barrios difíciles de acceso porque son como ollas que no drenan el agua. No se puede descartar que alguno de los 94 no esté con vida”, consideró.

"Muchas veces lo que se denuncia es un nombre, o no nos mandan una fotografía. Se está tratando de localizar a esas personas”, agregó. Los equipos de búsqueda, señaló el funcionario, pusieron en marcha otro operativo para encontrar a las hermanas Pilar y Delfina Hecker, de uno y cinco años: "Empezamos un nuevo operativo para localizarlas. El agua ya bajó, ya se puede realizar eso a pie. Vamos a ver el resultado que da”.

Hasta ahora, no se encontró ningún rastro de las pequeñas y trabajan en su búsqueda Bomberos, Policía Federal y Bonaerense, junto con la familia y habitantes de la zona. "Ruego a Dios que estén en el resguardo de alguien que las haya agarrado ese día", expresó su madre.

A cuatro días del temporal, este martes fue restablecido de manera parcial el servicio de transporte público en Bahía Blanca. Las líneas de colectivos comenzaron a operar desde las 6 y lo harán hasta las 21, según informaron las autoridades municipales.