Barreiro: "tenemos el potencial para ser un equipo competitivo"

El alero Agustín Barreiro es uno de los jugadores que permanece de la temporada pasada en el plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que transita por su tercera semana de preparación de cara a la Liga Nacional de Básquetbol.

El joven basquetbolista conversó con El Patagónico. Se refirió al trabajo que viene realizando el equipo, a su reciente participación en el Juego de las Estrellas y recordó su convocatoria a la selección argentina mayor.

“Nos preparamos de la mejor manera, con muchas ganas y estoy muy entusiasmado. Creo que estamos formando un grupo de jóvenes y de chicos con muchas ganas, todos con el mismo objetivo, así que estoy muy ilusionado”, afirmó el alero que jugará su segunda temporada en Gimnasia.

“Me encuentro bien, hice una buena postemporada, me entrené, obviamente me tomé vacaciones con mi familia, pero me siento bien”, agregó el jugador que durante su paso por España jugó en el Zentro Basket de Madrid, en la LEB Plata.

En 2021, a Agustín Barreiro le llegó la convocatoria a la selección argentina, mientras que en julio de este año, “Pipi” pudo disfrutar en San Luis de su primer Juego de las Estrellas, el espectáculo que realiza año tras año la Asociación de Jugadores de Básquetbol.

Al ser consultado sobre si se imaginaba vivir todo eso en tan poco tiempo, desde que se sumó a Gimnasia, Barreiro confesó que no se lo imaginaba. “La verdad es que no. El año pasado, hablando con varias personas, me preguntaban ‘¿vos estás seguro de volverte de España?’. Volver a la Argentina fue un desafío. Me quería probar en la Liga. Me había ido jugando unos minutos en Hispano. Volví en la segunda temporada, cumplí mis objetivos y esas cosas me sorprendieron. El llamado a la Selección, el Juego de las

Estrellas y todas esas cosas, vestir la camiseta de la Selección fue lo mejor que me pasó como deportista”, aseguró el joven basquetbolista de 2,04 metros de estatura.

Con relación a su primera participación en un Juego de las Estrellas, Barreiro afirmó: “Fue algo muy lindo, la pasé muy bien, fueron dos o tres días en San Luis, donde la pasamos bien, entrenamos y jodimos entre nosotros. Fue un espectáculo terrible, nunca había ido a ver uno, tampoco me había tocado estar y la verdad que es un espectáculo increíble”.

Barreiro, quien antes de irse a Europa había jugado en Boca Juniors e Hispano Americano de Río Gallegos, considera que es prematuro saber cómo va a jugar el equipo, considerando que llegaron algunos nuevos jugadores y se fueron otros importantes, como son los casos de Diego Romero, Roberto Acuña y Sebastián Vega.

“Hablar ahora de cómo va a jugar el equipo, es muy pronto. La temporada es larguísima, todavía nos faltan cuatro o cinco semanas de pretemporada, es muchísimo. Lo que sí sabemos, es que tenemos que ser un equipo competitivo, queremos ser eso y creo que tenemos el potencial para ser un equipo competitivo. Un equipo que le tiene que hacer doler la cabeza a varios equipos. Somos un equipo de muchos jóvenes que tenemos que correr los 40 minutos, presionar toda la cancha y eso tenemos que plantear durante toda la temporada. Decirte cómo nos va a ir es prematuro. Que tenemos ganas de estar arriba, obviamente sí porque todos los equipos de la Liga se preparan y quieren estar lo más arriba posible», sentenció Barreiro quien en su primera temporada en Gimnasia marcó 334 puntos y un promedio de 8,1 punto por juego, además de capturar 279 rebotes.