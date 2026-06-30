Básquet adaptado: Unión Comodorense ganó como local ante Comercio

Se jugó una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet en silla de ruedas, donde en tercera división Unión Comodorense recibió a Comercio de Ushuaia. El elenco local se impuso en los tres juegos disputados en el Socios Fundadores.

El equipo comodorense, al igual que en Ushuaia a mediados de mayo, se impuso en los tres juegos disputados en el Socios Fundadores, por la tercera división de la Liga Nacional de Básquet en silla de ruedas.

Unión venció por 39-14 en la jornada de sábado por la mañana, tras el mediodía lo hizo por 48-21 y finalmente por la tarde ganó 40-22. El equipo capitaneado por Juan Ignacio Gilardi continua invicto en la temporada 2026. En la jornada, la disciplina contó con la visita del titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, junto al director general de Deportes Martín Gurisich.

“Un agradecimiento siempre a Sergio, que hace todo un esfuerzo para que estemos acá. Yo soy de Mar del Plata así que imagínate todo lo que tenemos que hacer para llegar acá, que nos den el lugar, la cancha, que venga otro equipo. Se siente lindo estar invicto”, comentó Gilardi.

“Estamos jugando en la cancha de Gimnasia, donde salieron campeones hace poquito. El año pasado también jugamos acá, y se siente bien que el básquet normal incluya también a personas con discapacidad, y que nos den la posibilidad de jugar en una cancha de primera”, expresó el capitán de Unión Comodorense.

“Nos costó un poco el primero, entrar en ambiente, cuando ensamblamos logramos la victoria. El segundo fue un poco más tranqui, un poco mejor, juego en equipo. Es una experiencia que me encanta, lo hago con placer y gusto, y lo volvería a hacer las veces que sea necesario porque me gusta jugar al básquet”, cerró el basquetbolista marplatense de 39 años, que practica la disciplina desde los 10 años y forma parte del plantel comodorense hace 4 años.

Por su parte el referente de la actividad, Sergio Aballar, señaló: “Fue una gran jornada, a todo básquet. Estuvo muy bueno. El agradecimiento como siempre al Ente Comodoro Deportes, un agradecimiento muy especial al Club Gimnasia y Esgrima por ceder las instalaciones y por toda la buena predisposición. A su presidente, Pablo Ivanoff. También a Forte Industrial que siempre aporta, para que podamos estar en competencia. Y a toda la familia del club Unión Comodorense, al equipo que está haciendo una gran temporada. Esperamos seguir así, contando con el acompañamiento para seguir dando lo mejor, y poder representar a la ciudad y la provincia de la mejor manera en el básquet sobre silla de ruedas a nivel nacional”.