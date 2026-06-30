Powerlifting: Antonio Fuentes logró dos récords nacionales y se coronó campeón argentino

El atleta brilló en la categoría Hasta 100 kilos Junior en el Torneo Nacional Argentina Powerlifting League (APL) 2026. El comodorense de 21 años hizo dos récords nacionales (sentadillas y peso muerto) y se consagró campeón en Neuquén.

El Espacio DUAM de Neuquén Capital fue sede del Torneo Nacional APL 2026, una cita histórica para la disciplina, con competencias testadas, no testadas y para-powerlifting. En donde el comodorense Antonio Fuentes brindó una gran actuación en la categoría Hasta 100 kilos Junior (con vendas), logrando dos récords nacionales: Sentadillas (240 kilos) y Peso Muerto (250 kilos).

Con este enorme desempeño, el atleta se coronó campeón y clasificó para el Iberoamericano que se realizará el 2 de octubre en Santiago, Chile. También obtuvo su pasaje al Mundial de Las Vegas que se hará el 20 de noviembre.

“Hice dos récords nacionales de sentadillas, uno de 230 kilos y otro de 240 kilos, quedó este último y fui la sentadilla más pesada de la tanda. Después en el banco plano hice 120 kilos, estuve un poco lejos del récord nacional, y de peso muerto en mi primer intento hice 250 kilos y también fue récord nacional”, expresó Fuentes.

Sobre las sensaciones de la competencia, dijo que “me sentí muy bien, supe manejar los nervios, estaba concentrado y tranquilo porque me había preparado mucho para ese momento. Sabía que todo lo que había hecho ya me daba la tranquilidad para poder concretar la competencia, así que pase lo que pase en la tarima ya estaba satisfecho con lo hecho”.

Asimismo, Fuentes explicó que “saqué el total más alto de la categoría, que también es un récord del total, y clasifiqué al Iberoamericano en Santiago de Chile y al Mundial en Las Vegas. Por el momento estoy evaluando ir al Iberoamericano a representar a Argentina, somos muy pocos los atletas argentinos que clasificamos”.

Foto: Prensa Comodoro.