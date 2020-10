Bermúdez contra Angelici: "Vendieron por 90 millones de dólares y dejaron 5"

"El hincha lo tiene que saber y uno a veces calla porque está en la labor, pero hay situaciones que tenemos que hablar con naturalidad. Cuando uno ve la final de Madrid (ante River por la Copa Libertadores) tiene que ver a Leonardo Balerdi, Lisandro Magallán, Nahitan Nández, Darío Benedetto y Wilmar Barrios", dijo Bermúdez.

"Pero cuando llegamos no estaban ni esos jugadores ni el dinero, pero sí las deudas por los pases de Sebastián Villa y Eduardo Salvio. Habían vendido por 90 millones y en el club dejaron cinco. Nos falta la plata de la venta de cinco jugadores", sostuvo el "Patrón" Bermúdez, acompañado por los exjugadores Marcelo Delgado y Raúl Cascini.

Los integrantes del consejo de fútbol "xeneize" dialogaron con TNT Sports, por primera vez los tres juntos desde que integran el área que dirige Riquelme, vicepresidente segundo del club de la Ribera.

La actual comisión directiva, que preside Jorge Ameal, encargó una auditoría administrativa y contable de lo actuado en la presidencia anterior, la cual es evaluada por las distintas comisiones de la institución y luego será difundida a los socios boquenses y a los medios de prensa.

"En agosto del año pasado, Boca debía cobrar una cuota de 17 millones de dólares y se pidió un adelanto para las elecciones. El hincha eso lo tiene que saber. Nos encontramos con la deuda de Salvio. ¿Podrían haberlo pagado con las ventas que hicieron, no? Es raro", dijo Cascini a su turno.

En cuanto a la situación de Sebastián Villa, quien por decisión de la dirigencia de Boca no jugará hasta que la justicia decida en la causa que afronta por violencia de género tras la denuncia de su expareja Daniela Cortés, Bermúdez señaló: "nos manejamos con mucho respeto".

"Lamentamos muchísimo lo sucedido con Sebastián y la señorita. Debemos respetar una situación judicial que lo apremia. Pero no tomamos una decisión contra el jugador", dijo el exzaguero y capitán de la era dorada de Carlos Bianchi como técnico.

En cuanto a la oferta de Atlético Mineiro, de 6 millones de dólares limpios para Boca por el 50 por ciento de la ficha del delantero colombiano, Bermúdez dijo que "sorprende que un presidente de otro club diga que no compraría un jugador porque no obedece a los pilares de ese club y a las dos semanas vengan con una oferta".

"Por eso les pedimos (a los dirigentes del "galo") que aclaren su pensamiento. Queremos saber cuál es la verdadera intención del Mineiro. Tenemos dolor por no poder utilizar a Sebastián, pero tenemos que respetar a quienes pusieron su voto para que estemos al frente de la institución", señaló en referencia al colectivo de mujeres de Boca que reclamó tras la denuncia contra Villa.

Respecto de la situación del volante Agustín Almendra, quien hace tres semanas -tras recibir el alta sanitaria por haberse contagiado coronavirus- no concurre a entrenarse y que comunicó su deseo de no seguir en Boca, Bermúdez dijo: "le hablamos como padres. El club quiere lo mejor para él, pero no parece que tenga el mismo apego por la institución. Boca seguirá cumpliendo hasta el último peso de lo que esta firmado".

"Queremos que los jugadores se sientan cómodos, que tengan amor por nuestra camiseta. Costó mucho por como encontramos el club renovar los contratos. Los jugadores entendieron la situación y aportaron los suyo", agregó Cascini.

El presidente Jorge Ameal asumió el 20 de diciembre pasado un mandato por cuatro años, acompañado por Mario Pergolini como vicepresidente; y Riquelme como vicepresidente segundo y encargado del fútbol del club.

Esta conducción nombro a principios de año a Miguel Russo como entrenador, quien en las últimas siete fechas disputadas entre enero y marzo logró que el equipo "xeneize" ganara la Superliga 2020.

Tras la reanudación del fútbol en el marco de la pandemia de coronavirus, Boca lidera el Grupo H de la Copa Libertadores, y su próximo partido será el jueves 22 de octubre ante Caracas de Venezuela en la Bombonera.