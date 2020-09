Berni contra los organismos de Derechos Humanos

El ministro de Seguridad bonaerense respondió de esa forma a los dichos de Verbitsky, quien tras el levantamiento policial de la semana pasada dijo que "Berni tiene problemas psicológicos", ya que "no podés estar todos los días en la tele y enterarte a la vez de lo que pasa en las comisarías", lo chicaneó.

"A Verbitsky ni siquiera lo leo porque me aburre mucho. Hacer un planteo de ese sentido es faltarme el respeto. A mí no me importa porque viene de un sector al que no pertenezco. Es faltarle el respeto al gobernador de la provincia de Buenos Aires", replicó Berni en una entrevista en A24. "Él tiene que aclarar muchas cosas, sobre pauta oficial. En algún momento lo vamos a aclarar", agregó.

El funcionario siguió con las críticas a Verbitsky y apuntó contra los organismos de derechos humanos. "No les gusta laburar, levantarse a las 7 de la mañana, les gusta cobrar cinco veces más, viajar y tomarse un whisky", disparó.

Para justificar sus dichos, Berni contó que ofreció "varias veces" a los organismos que conduzcan Asuntos Internos de la Policía y controlen los excesos de las fuerzas. "Ninguno aceptó. No aceptaron porque hay que trabajar. Porque el sueldo de un director es cinco o seis veces menos que los que viven del Estado, dando charlas, viajando", disparó.

"Ese sector es puro bla bla. No se comprometieron cuando le ofrecimos que pusieran en práctica todo lo que dicen sobre la Policía bonaerense. Cualquier persona que trabaja en organismos de derechos humanos cobra cinco o seis veces más", completó.