Bienestar Policial exige 130 mil pesos de sueldo para un ingresante

Además, anunciaron que habría medidas de fuerza. "Hay que salir a la calle de nuevo por el descontento" sostuvieron desde el sector, luego de no ser convocados por el Gobierno provincial, en el marco de las negociaciones paritarias.

Julio Moreira, integrante del Consejo de Bienestar Policial indicó que luego de firmar un acta acuerdo, en el mes de abril, el Gobierno provincial se comprometió a citarlos en el mes de mayo con el objetivo de discutir las paritarias, pero “todavía no lo ha hecho. Nos están verseando”.

Moreira, explicó a Radio Nacional, que en las ultimas horas el descontento en las filas policiales se fue acrecentando y advirtió que “hay que salir a la calle de nuevo por el descontento y que la Policía viene reclamando por el tema salarial”.

“Ya me lo manifestaron anoche” sostuvo en cuanto a las posibles medidas de fuerza de los efectivos policiales. “Me solicitaron que habría que salir a la calle, yo dije bueno, como con el ministro y el jefe de Policía hay buen diálogo le trasmití el malestar que había”.

“No queremos salir a la calle, pero estamos avisando. El que avisa no traiciona” declaró. “El Gobierno nos citó para una fecha y no cumplió con nosotros. Las familias están desesperadas, todo ha aumentado”.

Sobre el porcentaje que exigirían para equiparar el salario en medio de la inflación, desde el Consejo de Bienestar Policial, anunciaron que será de 130 mil pesos para un ingresante a la fuerza.

“Entendemos que quizá la provincia no puede, pero las familias tampoco y llega el momento en que dicen; hasta acá llegamos. El policía no es de andar manifestándose en la calle, ayer ya me pidieron que lo hagamos” detalló.