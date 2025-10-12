Boca derrotó a Waiwen 3 a 1 en un amistoso de alto nivel

Fue en un nuevo partido de preparación que ambos clubes realizan por la provincia. El partido se jugó en el Gimnasio municipal “León Camilo Catena” de Esquel.

El vóley de primer nivel se apoderó del Gimnasio nunicipal "León Camilo Catena" de Esquel en un amistoso vibrante y muy disputado. En el marco de su gira de pretemporada, Boca Juniors se impuso por 3 sets a 1 ante el equipo chubutense de Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia.

Ante un colmado gimnasio que recibió con una ovación a ambos planteles, el encuentro cumplió con las expectativas, ofreciendo un espectáculo parejo y de gran intensidad deportiva.

Los "xeneizes", dirigidos por el experimentado Marcelo Gigante, tuvieron que batallar duro. Tras ceder el primer set, lograron dar vuelta el marcador y establecer una ventaja de 2 a 1 en el exigente pulso contra el elenco de Waiwen, que bajo la conducción técnica de Lisandro Luppo se pone a punto para afrontar su segunda temporada en la Liga Nacional de Vóley.

FIESTA DEPORTIVA Y HOMENAJE

La velada fue una verdadera fiesta deportiva para la ciudad y la región, gracias a la organización del Gobierno provincial a través de Chubut Deportes, el municipio de Esquel y el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

El inicio del evento también incluyó un emotivo momento de reconocimiento. La Peña Boquense “Roberto Mouzo” de Esquel brindó un merecido homenaje al DT Marcelo Gigante, emblemático entrenador y exjugador de la Selección Argentina, destacando su trayectoria y su visita a la cordillera.

Al finalizar el encuentro, se destacó la excelente predisposición de los técnicos y jugadores de ambos equipos con el público. Los deportistas dedicaron tiempo a firmar autógrafos y sacarse fotos con los entusiastas del vóley que se acercaron al gimnasio, dejando un gran recuerdo en la comunidad.

La exigente seguidilla de partidos para ambos equipos no termina en Esquel. Este fin de semana, la acción se traslada a Comodoro Rivadavia, donde Boca Juniors y Waiwen Vóley Club completarán la serie de amistosos con dos juegos más en el Club Ingeniero Huergo.