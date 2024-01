Bomberos evitaron que incendio de pasturas llegara a una casa

En la tarde noche domingo, la Unidad 5ta. de Bomberos de Caleta Olivia respondió de manera inmediata llamados de emergencia de vecinos del barrio Parque que daban cuenta de un incendio sobre pasturas en ladera de un cerro y que se estaba propagando hacia una vivienda ubicada en la esquina de las calles Deocarest y Augusto Tosco.

Se cree que el fuego se originó por el efecto lupa generado por un vidrio de basura en la pastura seca.

Al llegar al lugar se constató que las llamas habían quemado una superficie de aproximadamente 25 metros de largo y de ancho con riesgo de propagación no solo hacia la vivienda sino también hacia un árbol.

Para controlarlas y sofocarlas se desplegó una línea estiba de 38 milímetros y posteriormente se llevaron a cabo tareas de remoción y enfriamiento. Afortunadamente, no se reportó personas lesionada y no se registraron datos del propietario de la zona afectada ya que al momento de la emergencia no había moradores.

La operación contó con la colaboración del personal de Comando de Patrullas, del personal de Comisaría 1ra y de la Dirección de Protección Civil del municipio.