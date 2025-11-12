La ministra de Seguridad ya había adelantado la creación del Departamento Federal de investigaciones, a imagen y semejanza del FBI estadounidense y hasta había utilizado la misma estética de la convocatoria de voluntarios en ese país para combatir en la Segunda Guerra Mundial.

Bullrich oficializó la creación de la carrera de "Investigador de Delitos para Profesionales"

Tal como había anticipado la semana pasada la ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa, Patricia Bullrich, el gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la creación de la Carrera de “Investigador de Delitos para Profesionales” para el ingreso a la Policía Federal Argentina (PFA).

Así quedó plasmado en la Resolución 1291/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Bullrich. Allí quedó plasmado la estrategia de avanzar en la captación de universitarios graduados en disciplinas estratégicas, como Ingeniería, Administración, Contabilidad, Tecnología y Sistemas, Criminalística, Ciencias Forenses, Informática, Ciberseguridad y Ciencias Exactas, tal como se prevé en el Programa de Ingreso y Formación de Universitarios Graduados. En paralelo, se otorgará una “Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal”.

El ingreso a la carrera requerirá de un título universitario o nivel de tecnicatura en las áreas señaladas; ser argentino; una edad máxima de 40 años (con posibilidad de excepción) y antecedentes profesionales y de conducta certificados, además de superar las evaluaciones psicofísicas y técnicas que determine el Comité de Selección Interinstitucional.

“En la medida que el postulante reúna los requisitos de admisibilidad previstos por la normativa vigente, pasaran a formar parte del cuadro superior de la Institución”, señala la norma. Estos serán dados de alta “En Comisión” como Subinspectores del Escalafón Seguridad y “realizarán el curso de capacitación correspondiente”.

En cuanto al Comité, estará “conformado por Autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional, como así también por Oficiales Superiores de la Institución, a fin de llevar adelante un examen final de carácter excluyente para establecer la idoneidad de los postulantes”.

“El derecho a usar el uniforme y armamento recién se le conferirá al finalizar este período y obtener el respectivo nombramiento”, luego de haber superado todas las etapas, durante un lapso de 9 meses, y obtengan el nombramiento correspondiente recibirán atribuciones plenas.

El diseño de la Carrera de “Investigador de Delitos para Profesionales” apunta a alcanzar el objetivo de actualizar el perfil y jerarquía de los cuadros superiores, sumando profesionales con conocimientos altamente especializados a la prevención e investigación del delito complejo.

Además de los títulos universitarios, se prevén incentivos específicos y características diferenciales en la formación para facilitar la integración institucional de estos profesionales al cuadro superior de la Policía Federal Argentina.

Se creó en paralelo un Programa de Jerarquización y Profesionalización para Subalternos, destinado al personal en actividad que acredite formación superior y una trayectoria comprobable en las áreas de Investigaciones contra el Narcotráfico, Investigaciones Federales o Inteligencia Criminal.

Para ambos procesos de incorporación, el Comité de Selección Interinstitucional determinará el cupo anual, las prioridades de perfiles profesionales y las pautas del protocolo de ingreso específico.