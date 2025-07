Carlos Palacios se defendió y apuntó contra dos periodistas

En medio del revuelo por su ausencia en la lista de convocados de Boca para el duelo frente a Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, Carlos Palacios decidió hacer pública su versión y salir al cruce de los rumores que circularon en las últimas horas. A través de un extenso descargo en redes sociales, el delantero chileno negó categóricamente haber llegado en mal estado a un entrenamiento y denunció una campaña de hostigamiento hacia su persona tanto desde Argentina como desde su país natal.

Ante esto, Palacios eligió expresarse en su cuenta personal de Instagram. Allí, en una historia, escribió: “¿Qué buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable? Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial, lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de esto hice y hago todo por jugar en este gran club que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva”.

El descargo de Carlos Palacios en medio de los rumores de indisciplina

El delantero explicó con detalles cómo fue su semana luego del encuentro ante Unión. “El viernes jugamos, el sábado entrené, el domingo entrené, y el lunes me presenté en horario como siempre, pero con dolor en la rodilla. Es por eso que junto a los médicos se decidió que lo mejor era hacerme atender y no salir a entrenar al campo para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer”, explicó, dejando en claro que su baja tuvo fundamentos médicos y no disciplinarios.

Lejos de esquivar la crítica, Palacios apuntó directamente contra quienes difundieron la información y nombró a Martín Arévalo y Marcelo Palacios.

“Sepan que están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias”, escribió el chileno y fue más allá al incluir también a la prensa de su país: “En mi propio país los periodistas se viven haciendo eco de lo que escuchan de acá y publican mentiras sin argumentos ni fundamentos. ¿Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona?”.

El futbolista chileno se enojó con los medios

Además de rechazar la versión de que no se presentó en condiciones al entrenamiento, aclaró: “Nunca he llegado en mal estado a entrenar. ¡Tampoco me he ausentado de ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie adentro del club!”.

El delantero también se mostró autocrítico respecto a su rendimiento reciente y envió un mensaje directo a los hinchas de Boca: “¿Qué me gustaría estar jugando mucho mejor? Claro que sí. Soy el primero en querer recuperar el nivel y en ser el más autocrítico conmigo mismo para retomar el nivel que tuve los primeros meses. Y les prometo que estoy trabajando para eso y mucho más”.

En el cierre de su descargo, justificó su decisión de romper el silencio: “No quería entrar en esta polémica ni explicar o aclarar las cosas porque creo que todas son sin fundamentos, pero ya es muchísimo lo que se habla, se malinterpreta y se dice a base de MENTIRAS”.