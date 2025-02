Carlos Rivero: "contra Oberá será un partido duro y difícil"

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa en el Socios Fundadores con su preparación con miras al partido que jugará de local ante Oberá Tenis Club de Misiones por la Liga Nacional de Básquet.

Ese encuentro, se disputará el sábado 8 de marzo a partir de las 11:30 e irá televisado a todo el país por la señal de TyC Sports.

Este miércoles, algunos jugadores del plantel tomaron parte de la práctica optativa, entre los que se encontraban Carlos Rivero, Marcos Chacón y los juveniles José Ignacio Copesky y Valentino Ayala.

Por un lado, Rivero trabajó con el asistente técnico Matías Balzarreti, y por el otro, lo hicieron Copesky y Ayala con Gustavo Sapochnik, el segundo asistente y además DT del equipo de la Liga de Desarrollo.

Luego de la práctica, el ala pivote Carlos Rivero tuvo su primer contacto con El Patagónico.

El jugador salteño, quien se encuentra jugando por primera vez en la elite del básquet argentino y lo hace en Gimnasia, habló del rival que se le viene al equipo el 8 de marzo en casa, y sobre la preparación que está llevando el plantel.

"Nos estamos preparando bien, estamos entrenando bastante duro, después de este parate -por la ventana internacional de la FIBA-, tuvimos dos semanas y media más o menos, para seguir conociéndonos con Ken (Horton) con Rob (Whitfield), seguir mejorando el ataque y en la defensa. Más que nada estamos entrenando y esperando que llegue el partido del sábado", expresó del jugador de 2,05 metros de estatura.

Rivero, quien en la pasada temporada jugó en Florentino Ameghino de Villa María (Córdoba) de la Liga Argentina, también se refirió a cómo se imagina el próximo partido, teniendo en cuenta que se jugará en un horario inédito por primera vez en Comodoro Rivadavia.

"La verdad que será raro, porque será la primera vez que juegue acá en la mañana, pero bueno, jugamos contra Oberá que viene bien, así que calculo que será un partido duro y difícil, y más que nada va a estar lindo para venir a verlo", expresó.

A pesar del horario en que se jugará el partido -a las 11:30 de la mañana-, Rivero cree que la gente irá al Socios alentar al equipo, tal como lo viene haciendo en cada presentación, cuando juega de noche.

"Yo espero que sí, la verdad que jugar acá con el apoyo de la gente es otra cosa, yo no conocía la hinchada de Gimnasia y quedé sorprendido. Espero que el sábado esté lleno el estadio", afirmó.

El salteño, quien juega su primera temporada con la camiseta del ’Verde’ también se refirió sobre su presente en el equipo.

"Estoy bien, contento, yo llegué de la Liga Argentina y vine a otra institución que es muy buena y me quedé sorprendido. Contento también por lo que le estoy aportando al equipo, y con los entrenadores también. Estoy contento acá en el club y muy agradecido también", destacó el juvenil de 21 años.

En otra parte del diálogo que el pivote mantuvo con este medio, también se le preguntó sobre si le preocupa la posición -15ª- que actuamente ocupa el equipo en la Liga Nacional.

Al respecto, Rivero manifestó: "la verdad que no, porque los partidos que perdimos, fueron ahí nomás. No hubo ningún equipo que nos haya sacado de la cancha, así que creo que con estos partidos, nos vamos a acomodar, ahora con este equipo. Hubo partidos que se nos escaparon, que no pudimos cerrar, pero no me preocupa porque son partidos que podemos ganar", sostuvo.

Carlos Rivero aseguró que al comienzo de la temporada le costó adaptarse. "Me costó, yo llegué una semana antes, en pleno invierno, y no estaba acostumbrado a entrenar y con todo el frío. Pero de a poco, cuando llegaron los chicos, me fui integrando, hablando, así que al final me fui acoplando a lo que quería el club y Martín (Villagrán) en los entrenamientos", explicó.

Por último, Rivero habló sobre lo que tiene que hacer Gimnasia para quedarse con la victoria en casa el 8 de marzo ante Oberá TC.

"Si nosotros llegamos a defender con agresividad como lo hacemos de local, correr la cancha y después en ataque pasarnos la bola, vamos a tener mucha probabilidad de ganar el partido. En su cancha se nos escapó el partido a lo último teniendo algunos tiros para pasar a ganar. La clave va a estar en la defensa, poder correr la cancha y ataque pasarnos la bola", sentenció.