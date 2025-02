Caruso Lombardi tenía razon: "Si soy de la CAI ni viajo"

Que Ricardo Caruso Lombardi está en contra de "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y la conducción de la AFA no es novedad. Hace tiempo que viene insistiendo desde su lugar en el panel de TN Deportivo que está todo arreglado con los ascensos en el fútbol argentino. Cuando suceden situaciones como las de este domingo hay que darle sentido.

En el medio de esta crítica constante hacia todo lo que pasa en el ente máximo del fútbol argentino, en especial en las categorías de ascenso, tiró varios pronósticos, algunos se dan y en otros falla, pero este domingo fue contundente con respecto a las finales por el ascenso al Federal A que protagonizaban la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia y Costa Brava de General Pico (La Pampa): "Pensá que en cuartos de final, semifinal, y final, va el mismo árbitro. Un referí que no lo conoce nadie, que aparece en los momentos claves, cada vez que tiene que jugar Costa Brava. Él no va solo, va con todos los jueces de línea, con el cuarto árbitro, están todos alineados con una persona que también está en ese lugar que se llama Lucas Gómez, que es quien maneja la historieta de todo esto", afirmó.

Observando todo lo que ocurrido en el primer tiempo del trunco partido final en cancha de Sol de Mayo, a todas luces, Caruso tiró la posta. Hubo incidentes luego que el juez cobrara un penal inexistente y suspensión del partido con 6 expulsados (todos del equipo de Comodoro Rivadavia entre titulares y suplentes).

Refiriendosé al árbitro de Chañar Ladeado, Marcos Santos, el director técnico aseguró que es “un árbitro de una liga que no dirige nunca.Si yo fuera de la CAI ni viajo. No hay chances. Tiene que ser una catástrofe como pasó el otro día con Desamparados de San Juan (dirigido por "Piti" Murúa") que ahora lo quieren echar al referí porque no lo dejaron pasar a Pacífico de Mendoza, es lo mismo. Van directamente a eso y la gente de la CAI lo sabe. Les dijeron que se callen la boca, que el año que viene se van a portar bien con ellos, pero que este campeonato que se olviden. Convencen a todos”.

En los pronósticos que tiró el polémico panelista no falló ninguno esta vez. "Bartolomé Mitre de Posadas pasa caminando porque puso un cuarteto arbitral de Tucumán.ya sabemos cómo dirige el árbitro que le tocó, los líneas, todo, ya está, sube seguro. Gimnasia de Chivilcoy sube seguro y el único partido que va a ser normal y hasta ahí va a ser Desamparados con Ben Hur. Pero no sé si a los de San Juan los van a dejar llegar porque a la gente que maneja el fútbol del interior no le gustó algo que hizo con Pacífico”.

Embed El momento del penal inventado por Marcos Santos para Costa Brava, luego de haberle amonestado 6 jugadores en 35 minutos a la CAI. Lo que siguió fue un escándalo, de los que lamentablemente ya nos estamos acostumbrando. Quieren matar la pasión más linda que tenemos. pic.twitter.com/uOLhbOmnGA — Leo Gabes (@leogabes) February 9, 2025

Póker de Caruso Lombardi. Tiró los cuatro que ascendían y pegó los cuatro. A esta altura está bien preguntarse si tiene buena info, deduce de lo que se ve o es un capo con las adivinanzas. Lo dejó a tu criterio, diría Karina Jelinek...

Ben Hur le ganó a Desamparados por 1 a 0, Gimnasia de Chivilcoy se impuso 2-1 sobre Graneros de Tucumán, y Bartolomé Mitre goleór 4-0 a laAcción Juvenil de General Deheza.