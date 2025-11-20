Causa ANDIS: Declaración indagatoria a Daniel Garbellini

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó en Comodoro Py. Ante el juez Sebastián Casanello rechazó los hechos.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó a las 13 este miércoles en los tribunales de Comodoro Py donde fue citado a prestar declaración indagatoria en el marco del Coimagate. El amigo y abogado del presidente Javier Milei rechazó los hechos que le adjudica el fiscal Franco Picardi, realizó algunas aclaraciones pero se negó a declarar y responder preguntas. Spagnuolo es el tercer acusado que se presenta ante la Justicia y decide guardar silencio.

Este jueves, será en turno del exfuncionario Daniel Garbellini deberá presentarse ante el juez federal Sebastián Casanello, acusado de ser una pieza determinante en la maniobra que habría desviado dinero destinado a programas para personas con discapacidad.

La citación llega mientras el médico Pablo Atchabahian, también involucrado en la trama, sigue detenido con arresto domiciliario en Mendoza luego de negarse a declarar. La misma postura adoptó ayer el empresario Miguel Ángel Calvete, cuya relación con Spagnuolo la fiscalía describe como “fluida”. Según la acusación, Calvete visitó al exdirector del organismo al menos cinco veces entre 2024 y 2025.

Investigadores reconstruyeron incluso ingresos de Spagnuolo a la vivienda del empresario, registrados por una cámara de seguridad. En una de esas visitas, el exfuncionario llegó con una mochila, un detalle que para la fiscalía no pasó desapercibido. A esto se suma un audio interceptado en agosto de 2025, donde Calvete menciona el envío de “cinco palos para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”, expresión que los pesquisas atribuyen directamente a Spagnuolo. En ese mismo mensaje, Calvete detalla cómo retirar y mover el dinero, una operatoria que, según la acusación, revela repetición y confianza.

La causa se abrió tras la difusión de audios en los que supuestamente Spagnuolo mencionaba un circuito de coimas —incluido el ya conocido “3% para Karina”— vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Esas grabaciones derivaron en su salida del cargo y en la apertura del expediente judicial.

La Justicia también detectó irregularidades patrimoniales en el extitular de ANDIS: una caja de seguridad con U$S 82.000 y € 2.950 no declarados, una máquina de contar billetes, gastos con tarjeta por más de cuatro millones mensuales y una refacción costosa en su casa sin respaldo impositivo.

La fiscalía sumó las Declaraciones Juradas Patrimoniales de 2023 y 2024, con el objetivo de rastrear la evolución de sus bienes. A esto se agrega que Spagnuolo borró chats que quedaron preservados en los teléfonos de otros involucrados y habría alternado entre celulares Samsung e iPhone de alta gama, lo que alimenta la sospecha de dispositivos aún no secuestrados.

Sobre la situación procesal, el fiscal Franco Picardi había pedido la detención de Spagnuolo, pero Casanello rechazó la medida y optó por convocarlo a indagatoria. Ese encuentro abrió el camino para lo que viene: el testimonio de Garbellini, funcionario de la gestión libertaria y exdirector del programa Incluir Salud, apuntado por haber respondido a órdenes directas de Atchabahian y por haber sido, según audios internos, impulsado por Eduardo “Lule” Menem.