Cavigliasso-Pertegarini lograron el triunfo en la 4ª etapa del Dakar

La pareja argentina, en categoría Challenger, obtuvo su primera victoria en la 48ª edición del Rally Dakar que se corre en Arabia Saudita.

La pareja argentina de Nicolás Cavigliasso como piloto y Valentina Pertegarini como navegante se impuso este miércoles en una especial exigente y consiguió su primera victoria en la 48ª edición del Rally Dakar y la sexta de sus carreras en la categoría Challenger.

Los actuales campeones tomaron el liderazgo después del kilómetro 234 de los 452 de la especial -corrida en la localidad de Al-Ula, Arabia Saudita- y mantuvieron el control hasta el final tras 05:23:12 de recorrido, con 2 minutos y 29 segundos de ventaja sobre Pau Navarro.

Bruno Jacomy, navegante del chileno, Lucas Del Río, fue el argentino que terminó más cerca de los ganadores con el sexto lugar, a casi 19 minutos. Kevin Benavides integró el top 10 en la octava posición (+31:27); mientras que David Zille fue P13.

En una jornada marcada por el terreno mixto y la alta exigencia de navegación, los argentinos aprovecharon la segunda parte de la etapa especial para marcar diferencias y consolidarse al frente.

Por su parte, Stéphane Peterhansel volvió a demostrar por qué es una leyenda del Dakar, después de que el francés se adjudicara la cuarta etapa en la categoría Stock de Autos y protagonizara una de las grandes remontadas del día, recortando 25 minutos a Ronald Basso, segundo, que le precede en la clasificación general.

'Monsieur Dakar', como se le conoce a causa de sus 35 presencias en la prueba, mantiene la tercera posición de la general, pero ahora se sitúa a sólo 1 minuto y 19 segundos del piloto del Toyota Auto Body, reabriendo por completo la lucha por el podio.

Por delante, el lituano Rokas Baciuska, navegado por el español Oriol Vidal, conserva el liderazgo con autoridad, con 42 minutos y 36 segundos de ventaja sobre Basso y 43 minutos y 55 segundos sobre Peterhansel.

La victoria de etapa supone la primera para Peterhansel y Michaël Metge en la categoría Stock y llega acompañada de un mensaje claro a sus rivales. El Defender fue el gran protagonista del día y firmó un doblete en la especial, copando los dos primeros puestos.

Peterhansel se impuso con solidez, por delante de la estadounidense Sara Price, que terminó segunda a 5 minutos y 12 segundos, mientras que Baciuska completó el podio de la etapa a 11 minutos y 52 segundos.

Mientras tanto, en la categoría Motos, Tosha Schareina obtuvo el triunfo con un tiempo de 4h31m56s, y tomó la punta en la clasificación general con el mismo tiempo que Ricky Brabec.

Ambos pilotos del equipo Honda, comparten liderazgo, con un tiempo total de 16h45m40s.

Mientras que el podio de la etapa lo completaron, Ricky Brabec (+6seg) y Skyler Howes (+10seg)

El piloto argentino Luciano Benavides logró finalizar P7 en la etapa y se encuentra P5 en la general a (+13m09s) del líder.

El binomio argentino compuesto por González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, se ubicaron en el P5 de la 4ª etapa en Side By Side, siendo de esta manera los pilotos nacionales mejores ubicados.

Con una diferencia de (+19m) con respecto a los líderes de la etapa, Heger y Eddy, con un tiempo de 05h21m48s.

Monteiro y Morais (+16m2s) y el binomio compuesto por Dias y Jordao (+16m40s) completaron el podio.

Mientras que el equipo compuesto por Manuel Andujar y Andrés Frini se ubicaron en el P8 de la etapa cuatro (+30m21s) de diferencia con respecto a los líderes.

En la tabla general los líderes continúan siendo Brock Heger y Max Eddy, con un tiempo total de 18h30m35s, escapandose con una diferencia notable de (+31m31s) de su perseguidor más cercano, de Soultrait y Bonnet.

Antes de la etapa 5 ningún piloto podrá recibir asistencia externa y todos, después de reparar con sus propias manos los vehículos, descansarán en un campamento 'refugio', en carpas, con un fogón y una vianda, en medio de la nada.

Se largará este jueves desde la 1 de la mañana de la Argentina. Nuevamente empezará en Al-Ula y terminará en Hail, tras un tramo de velocidad de 356km y 58 de enlace.