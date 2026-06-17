Cayó desde un techo mientras intentaba robar y terminó preso

Un hombre de 29 años fue detenido este martes por la noche tras ser sorprendido dentro del Paseo de Compras Florida, en Comodoro Rivadavia, luego de un intento de robo que terminó de manera accidentada.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:50 en el complejo comercial ubicado sobre avenida Rivadavia al 2200. La situación fue detectada a partir de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo, que advirtió la activación del sistema de alarmas del establecimiento.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda ingresaron al predio junto al propietario del inmueble y realizaron una inspección en el interior de la galería. Allí encontraron daños en un cielorraso de PVC, manchas de sangre y diversas prendas de vestir abandonadas en distintos sectores del paseo.

Siguiendo los rastros hallados en el lugar, los uniformados escucharon ruidos provenientes de la parte trasera del edificio y lograron localizar a un sospechoso que permanecía oculto dentro del predio.

El hombre presentaba cortes en una mano y una pierna. De acuerdo con las primeras averiguaciones, habría ingresado al complejo comercial tras acceder por los techos desde una vivienda lindante. En su intento de escapar, cayó desde el primer piso hacia el interior de la galería, sufriendo lesiones que obligaron a su traslado al Hospital Regional.

Tras recibir atención médica, quedó detenido por disposición judicial bajo la acusación de tentativa de robo agravado por escalamiento.

La investigación continúa para determinar si el sospechoso actuó solo o contó con la colaboración de otras personas.