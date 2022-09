"Chacras del Faro carece de estudio de impacto ambiental"

Las críticas para Chacras del Faro no se detienen. El emprendimiento privado continúa avanzando sobre las playas de Kilómetro 8 y las autoridades no toman acciones al respecto. Sin embargo, la novedad más importante estuvo a cargo de Viviana Navarro, quien expuso en la última sesión del Concejo Deliberante que el expediente del proyecto no cuenta con presentación de título de propiedad, mensura aprobada ni estudio de impacto ambiental.

En este sentido, Navarro presentó dos proyectos para solicitar información sobre Chacras del Faro. Los mismos están dirigidos a la Dirección General del Registro de la Propiedad y el Inmueble de la provincia del Chubut y a la Dirección General de Catastro e Información Territorial de Chubut para conocer cuáles son los inmuebles bajo la propiedad Compañía Argentina Comodoro Rivadavia, de explotación petrolera, y Chacras del Faro SRL. El otro fue para el Ejecutivo local para que responda sobre el estado del proyecto.

“Necesitamos esta información porque no obra en los expedientes. Claramente todos sabemos que estamos frente a una urbanización que no cumple en absoluto en nada de lo que debe cumplir. Falta muchísima información que debería constar en los expedientes y no está. La saldremos a pedir. Por eso esta expresión de deseo para que tengamos la información cuanto antes y para que podamos tener clara las actuaciones que se llevaron adelante en esa urbanización”, aseveró la edil justicialista.

ACCESO PUBLICO A LAS PLAYAS

“Hay una clara provocación de esas playas que deben ser de acceso público”, consideró Navarro con respecto al avance del cerco en las costas de Kilómetro 8.

Asimismo, la concejal destacó que los titulares del emprendimiento deben probar ciertos puntos que no figuran en el expediente. “Hay cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad de la gente y los urbanizadores quizás puedan probar la titularidad de la tierra, que sabemos que era una concesión minera. Tienen que respetar los accesos a las playas, no pueden omitir y hacer cualquier cosa porque no están fuera del ejido de la Municipalidad”, afirmó con el expediente arriba de la mesa. “La mensura no está aprobada”, subrayó.

“Me gustaría que muestre los títulos de propiedad que dicen que tiene, que muestre cómo saneó la cantidad de pozos que constan en este expediente. Porque (el propietario) dice que los saneó, que los cerró y que se puede urbanizar. Me gustaría que venga y que traiga los títulos de propiedad, el estudio de impacto ambiental, y la mensura aprobada. A menos, insisto, que haya otros expedientes”, aseguró.

RESPETAR LOS DERECHOS

Navarro manifestó que se debe respetar el acceso a las playas. “No hay ninguna ley que ampare el derecho abusivo del derecho individual para acceder a esos lugares. La verdad es que no me voy a resignar, como me han dicho algunos concejales en comisiones, muy jocosamente, que no se puede hacer nada y que es una situación juzgada”, denunció.

“Yo no voy a resignarme a pelear el derecho de la gente para acceder a esos lugares y, desde lo ambiental, que también me expliquen si no afecta al medioambiente esa urbanización”, agregó.

Y recordó que lo que sostuvo su par radical Omar Lattanzio, sobre un informe del Servicio de Hidrografía Naval del Ministerio de Defensa que recomienda no seguir con el emprendimiento privado. “Hay una constancia donde gente de la Armada dice que no es viable el proyecto de urbanización porque no se puede iluminar, construir y forestar. Desoímos todo y hacemos lo que queremos. Las ordenanzas están para respetarse y no importa cómo se llame. Y se hizo algo mal, se debe corregir”, aseveró.

El pedido de informes fue aprobado por once votos positivos y un ausente.