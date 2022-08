"Chacras del Faro está construido sobre pozos petroleros"

Cristian Albornoz, miembro de la comisión de vecinos "No al loteo de la playa la Bajada de los Palitos", advirtió que el sector de Km 8 donde se emplaza Chacras del Faro se encuentra considerado como zona minera. Esa situación conlleva a una serie de problemas. Volverán a pedir el expediente del proyecto para conocer el estado de las obras.

Chacras del Faro es un emprendimiento privado que no para de cosechar críticas por el avance sobre las playas de Kilómetro 8. Durante el fin de semana hubo una protesta consistente en un abrazo simbólico en el lugar. Además, los concejales de Comodoro Rivadavia se interiorizaron en las últimas semanas sobre el reclamo de vecinos autoconvocados.

En diálogo con El Patagónico, Cristian Albornoz, miembro de “No al loteo de la playa La Bajada de los Palitos”, manifestó que el proyecto se construye sobre una zona de pozos petroleros y que esto puede ocasionar mayores problemas a futuro.

“Está ubicado en una zona que era minera, donde hay pozos petroleros y se deben respetar radio de seguridad. Es complicado porque después cuando se urbaniza y Provincia constata que hay un pozo petrolero no te da la mesura, ni el título de propiedad. Esto no se tendría que haber habilitado”, aseveró.

El abrazo simbólico sirvió para que los concejales conocieran la zona y pudieran evidenciar el avance de los trabajos de Chacras del Faro. “Hay un cercado de todo el borde costero, que está declarado patrimonio natural. Es un circuito que tiene un valor turístico donde los vecinos solían caminar. Hubo un grupo de trekking que cuando fue a caminar los hicieron caminar entre el alambrado y el acantilado. Es decir, algo que no tiene lógica porque las personas se pueden caer al acantilado”, cuestionó Albornoz.

“Hay una falta de control y de acción gigante. Se alambró hasta donde llega la marea alta. Es prácticamente, lo que hizo (Joe) Lewis en la Cordillera. Es algo bastante chocante porque este lugar también se utiliza para pulpear o pescar y es el único medio de supervivencia de muchas personas”, aseveró.

Los vecinos celebraron la asistencia de los concejales. Asimismo, Viviana Navarro (PJ) les ofreció ver el expediente del proyecto ya que en septiembre se cumplirá un año del pedido de informes que se realizó a las autoridades. “El proyecto está siendo evaluado por la Comisión de Tierras y Viviana Navarro nos ofreció ver el expediente, pero nosotros lo queremos conseguir por las vías correspondientes”, consideró.

Es por eso que esta semana se trabajará en un nuevo pedido por parte de la comisión “No al loteo de la playa La Bajada de los Palitos”, pero también se avanzará con otro pedido individual.

“Queremos saber si Chacras del Faro cuenta con todas las aprobaciones correspondientes o si está flojo de papeles. Es información de acceso público para todos los vecinos y está garantizado por la ley, pero no se cumple con la normativa. Esto es similar a lo que pasó con Refugio de Lobos donde se decía que estaba todo bien, tardaron en darnos el proyecto y logramos que se paren las obras porque no estaba en regla. Nosotros no somos poderosos, los poderosos son ellos. Pero nosotros lo que nacemos es ampararnos en la ley”, subrayó Albornoz.

“Ya sabemos que es un lío la ciudad y que no está planificada, pero los que salimos perdiendo somos los que menos tenemos. Estos barrios se habilitan de manera irregular y después tenemos consecuencias. El privado dice que le reclamamos a él, pero en realidad le reclamamos al Estado de saber si cuenta con todas las habilitaciones, si se hizo estudio de impacto ambiental o si tiene un certificado de factibilidad urbanística”, describió.