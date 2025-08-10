Derrotó 32-24 a Patoruzú RC por la primera fecha del torneo, donde también ganaron Comodoro RC, Deportivo Portugués Bigornia Club y Trelew RC.

Chenque RC inició con un triunfo la defensa del título del Austral

Chenque RC arrancó con una victoria la defensa del título del torneo Austral 2025 de rugby que dio comienzo este sábado, donde también comenzaron con buen pie Comodoro RC, Deportivo Portugués, Bigornia Club y Trelew RC.

El ‘Celeste’ se fue de Trelew con un gran triunfo al superar a Patoruzú RC por 32-24 y de ese modo inició de la mejor manera el nuevo certamen en la categoría Superior.

Por su parte, en Kilómetro 20, el local Comodoro RC se hizo fuerte en su cancha y le ganó a Calafate RC por 32-18.

Mientras tanto, Deportivo Portugués se fue de Caleta Olivia con un sólido triunfo al imponerse 50-5 sobre San Jorge RC.

En los restantes dos partidos, Bigornia Club de Rawson superó holgadamente a Draig Goch RC de Gaiman por 66-15, mientras que Trelew RC venció 39-27 a Puerto Madryn RC.

Cabe destacar que además de los partidos de Primera, también se jugaron los encuentros de las formativas, un par en Intermedia y dos del femenino, este último en la cancha del ‘Dragón’.

.......................

Panorama de la 1ª fecha

SABADO 9

CANCHA: DRAIG GOCH RC (GAIMAN)

- Draig Goch RC PP / Bigornia Club GP (M-15).

- Draig Goch RC PP / Bigornia Club GP (M-16).

- Draig Goch RC PP / Bigornia Club GP (M-18).

- Draig Goch RC 15 / Bigornia Club 66 (Primera).

CANCHA: TRELEW RC (TRELEW)

- Trelew RC 31 / Puerto Madryn RC 5 (M-15).

- Trelew RC 19 / Puerto Madryn RC 84 (M-16).

- Trelew RC 24 / Puerto Madryn RC 21 (M-18).

- Trelew RC 19 / Puerto Madryn RC 19 (Intermedia).

- Trelew RC 39 / Puerto Madryn RC 27 (Primera).

CANCHA: PATORUZU RC (TRELEW)

- Patoruzú RC 31 / Chenque RC 36 (M-15).

- Patoruzú RC 31 / Chenque RC 22 (M-16).

- Patoruzú RC 45 / Chenque RC 6 (M-18).

- Patoruzú RC 24 / Chenque RC 32 (Primera).

CANCHA: SAN JORGE RC (CALETA OLIVIA)

- San Jorge RC PP / Deportivo Portugués GP (M-15).

- San Jorge RC 7 / Deportivo Portugués 22 (M-16).

- San Jorge RC 16 / Deportivo Portugués 61 (M-18).

- San Jorge RC 0 / Deportivo Portugués 67 (Intermedia – amistoso)

- San Jorge RC 5 / Deportivo Portugués 50 (Primera).

CANCHA 2 COMODORO RC (ASTRA - KM 20)

- Comodoro RC GP / Calafate RC PP (M-15).

- Comodoro RC 55 / Calafate RC 17 (M-16).

- Comodoro RC 22 / Calafate RC 17 (M-18).

- Comodoro RC 30 / Calafate RC 38 (Intermedia).

- Comodoro RC 32 / Calafate RC 18 (Primera).

Próxima fecha

2° fecha (16 o 17 de agosto)

- Puerto Madryn vs Draig Goch RC.

- Trelew RC vs San Jorge RC.

- Deportivo Portugués vs Comodoro RC.

- Calafate RC vs Patoruzú RC.

- Chenque RC vs Bigornia Club.