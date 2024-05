Chiquito criticó a sus compañeros por el gol de Fortaleza

Aunque Boca Juniors fue superior y mereció más en La Bombonera, sobre el final Fortaleza logró la igualdad y le arrebató la cima del Grupo D de la Copa Sudamericana. Con este resultado, el Xeneize ahora no depende de sí mismo para meterse entre los mejores 16 equipos: debe vencer a Nacional Potosí y esperar que Sportivo Trinidense le gane de visitante al líder. De lo contrario, si finaliza en el segundo puesto, tendrá que atravesar la instancia de 16avos ante uno de los terceros de la Copa Libertadores.

A la conferencia de prensa post partido acudieron tanto el entrenador Diego Martínez como el arquero Sergio Romero, uno de los máximos referentes del plantel. Uno de los focos principales estuvo centrado en lo acontecido al minuto 91, cuando el local decidió enviar a los centrales a cabecear en un córner y los brasileños, con una contra letal, lograron nivelar el marcador.

En su análisis, Chiquito Romero respaldó fuertemente al director técnico de Boca Juniors y lanzó un dardo interno a sus compañeros. “Son partidos casi perfectos. Dominamos todo el primer tiempo. Si agarré una pelota en el primer tiempo fue mucho. En el segundo tuvimos oportunidades claras de gol, pero esto es fútbol. Esto es fútbol y a veces la pelota no quiere entrar. Nos quedamos con un sabor amargo”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Diego no es el único que se tiene que hacer responsable de esto. Tenemos mucha gente de experiencia y tenemos que aprender a leer los partidos. No es solo la voz de mando de él, hay otros que tenemos que tomar responsabilidades y leer el juego y decir que una pelota en los 90 minutos ganando 1-0, que a nosotros nos alcanzaba, tenemos que frenar a los defensores, que el que iba a patear el córner no lo patee. Se nos escapó la posibilidad de estar primeros y tenemos que pensar en lo que viene, que es el domingo. Es un partido importante y tenemos que ganar”.