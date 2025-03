Chubut presentará un amparo por el fin de la barrera sanitaria

“No clarificaron la matriz de cómo se iba a implementar el ingreso de carne de Brasil a la Argentina y a la Patagonia”, sostuvo este martes en conferencia de prensa la ministra de Producción de Chubut, Laura Mirantes.

“Chubut presentará un amparo, junto a otras provincias patagónicas”, adelantó la funcionaria, quien aseguró haberse enterado “por un portal” que el presidente Javier Milei decidió eliminar la barrera sanitaria luego de dos décadas controlando la aftosa en el ingreso de la carne.

Aclaró que será un tema que deberá decidir el gobernador Ignacio Torres y que se convocará a los productores para determinar la afectación en la producción. “No fue bien vista la medida. No clarificaron la matriz de cómo se iba a implementar el ingreso de carne de Brasil a la Argentina y a la Patagonia”, aseguró la funcionaria.

Mirantes adelantó que se reunirá con el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Martín Fernández, a quien le trasladarán la preocupación de las federaciones rurales.

“Es una preocupación importante para nosotros. La Pampa venía peleando por el ingreso de carne con hueso. Hay una afectación para el producto: los costos. Si bien el valor por cantidad que maneja Brasil para el mercado argentino no va a ser muy grande, igual hay que analizarlo. Estaríamos hablando con los mismos montos”, deslizó.

Y agregó: “Las provincias patagónicas, Chubut, Santa Cruz y Neuquén, harán una presentación de amparo. El 25 de febrero nos reunimos con el titular del área para plantear distintos temas y enterarnos por un portal de Nación sobre esta decisión es una falta de respeto para quienes representamos las provincias. Ya salir con una fecha también es otra falta de respeto a los productores”, subrayó.

LOS PERJUICIOS

Respecto a los perjuicios que podría tener el sector patagónico, Mirantes indicó que “es avanzado hablar de números. Ya está ingresando carne de afuera. Los precios no variaron. Se sigue adquiriendo. Creo que lo que necesitamos es que se haga un análisis para ver si hay o no un perjuicio. No va a existir la modificación de precios. El costo real de Brasil no va a encarecer. Como ya trasladamos la carne de cerdo, pensamos que iba a ser competencia desleal pero no hubo injerencia local”, manifestó.

Asimismo, apuntó que “Argentina no pierde identidad ni sello. Argentina es libre de aftosa y libre de vacunación. Brasil tuvo 23 años de salir de libre aftosa. Nosotros seguimos manteniendo”, resaltó.

DESDE COMODORO

En Comodoro Rivadavia, en tanto, el titular de la Sociedad Rural, Juan José Anglesio, también elevó su queja y contó que esta mañana mantuvo reuniones con pares de la región. Todos coincidieron en cuestionar la medida, que además fue inconsulta.

El productor aseguró que ya ingresa carne sin hueso desde el norte y que ello no se ve reflejado en los precios finales al consumidor, por lo cual tampoco ahora se producirían mejoras sustanciales.

Por otra parte, no está claro cómo se harán los controles desde el origen y, fundamentalmente, el hecho de que se pierda el estatus de “zona libre de aftosa” haría perder mercados de exportación que “luego no se recuperan”.