Chubut refuerza el combate del fuego con el avión hidrante más grande de la región

El Boeing 737 FireLiner arribará a Esquel para intervenir en el incendio intencional de Puerto Patriada, que ya arrasó más de 1.800 hectáreas y provocó la evacuación de miles de turistas en plena temporada estival.

Chubut sumará en las próximas horas un recurso aéreo de gran porte a la lucha contra los incendios forestales que afectan a la cordillera. Se trata del Boeing 737 FireLiner, considerado el avión hidrante más grande de Latinoamérica, que se trasladará desde Santiago del Estero hasta Esquel para operar sobre el foco más complejo, ubicado en la zona de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo.

El siniestro, que fue declarado de origen intencional, ya consumió más de 1.800 hectáreas y generó una situación crítica en la Comarca Andina. Como consecuencia del avance de las llamas, más de 3.000 turistas debieron ser evacuados, en un contexto de alta afluencia por la temporada de verano, lo que profundizó el impacto social y económico en la región.

La aeronave es operada por la empresa Coulson Aviation y cuenta con una capacidad de descarga de 15.150 litros de retardante por operación. Además, dispone de sistemas de alta precisión que permiten optimizar las maniobras aéreas y mejorar la efectividad en el combate del fuego.

Con la incorporación del FireLiner, el operativo desplegado en la zona estará integrado por seis aviones hidrantes y un helicóptero, con apoyo coordinado de los gobiernos nacional y provincial. Desde las autoridades locales volvieron a advertir sobre la gravedad del escenario, subrayando las consecuencias ambientales, sociales y productivas que deja el incendio de gran magnitud que aún se mantiene activo.