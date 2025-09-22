Chubut se coronó campeón en +40 y fue subcampeón en +30 y +50

Las Finales Nacionales de Regionales disputadas en Comodoro Rivadavia cerraron con un balance histórico para Chubut, que se subió al podio en varias categorías y confirmó el crecimiento del Maxi Básquet femenino en la región.
En la categoría +40, Chubut se consagró campeón tras superar a Buenos Aires Liga Norte, logrando el título en casa y con el aliento de su gente, en una final vibrante. El plantel estuvo integrado por jugadoras de Comodoro.
Además, el equipo Chubut Comodoro +30 alcanzó el subcampeonato en una final muy disputada ante Buenos Aires Liga Norte, mientras que en +50, el elenco de Chubut Fénix se quedó también con el segundo lugar, escoltando al campeón Córdoba.
De esta manera, se cerró un torneo inolvidable que convocó a más de 200 jugadoras de todo el país. La competencia se disputó en el CAD Jerárquicos y en el Socios Fundadores, y fue organizada por la Agrupación de Maxi Básquet Femenino de Comodoro, con el apoyo de Comodoro Deportes, Chubut Deportes y el acompañamiento de distintos sponsors que hicieron posible su realización.
Posiciones finales
Categoría +60
1° Entre Ríos
2° Buenos Aires Amba Violeta
3° Buenos Aires AMBA Naranja
Categoría +50
1° Córdoba
2° Chubut Fénix
3°Misiones
Categoría +40
1ºChubut +40
2° BA Liga Norte
3° San Juan ACMABARI
Categoría +30
1º Buenos Aires Liga Norte
2°Chubut
3° Chubut +35