Chubut se coronó campeón en +40 y fue subcampeón en +30 y +50

Con destacada presencia de jugadoras de Comodoro, los equipos de Chubut dejaron su huella en las Finales Nacionales de Maxi Básquet Femenino.

Las Finales Nacionales de Regionales disputadas en Comodoro Rivadavia cerraron con un balance histórico para Chubut, que se subió al podio en varias categorías y confirmó el crecimiento del Maxi Básquet femenino en la región.

En la categoría +40, Chubut se consagró campeón tras superar a Buenos Aires Liga Norte, logrando el título en casa y con el aliento de su gente, en una final vibrante. El plantel estuvo integrado por jugadoras de Comodoro.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 11.32.01 AM

Además, el equipo Chubut Comodoro +30 alcanzó el subcampeonato en una final muy disputada ante Buenos Aires Liga Norte, mientras que en +50, el elenco de Chubut Fénix se quedó también con el segundo lugar, escoltando al campeón Córdoba.

De esta manera, se cerró un torneo inolvidable que convocó a más de 200 jugadoras de todo el país. La competencia se disputó en el CAD Jerárquicos y en el Socios Fundadores, y fue organizada por la Agrupación de Maxi Básquet Femenino de Comodoro, con el apoyo de Comodoro Deportes, Chubut Deportes y el acompañamiento de distintos sponsors que hicieron posible su realización.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 11.32.01 AM(2)

……………

Posiciones finales

Categoría +60

1° Entre Ríos

2° Buenos Aires Amba Violeta

3° Buenos Aires AMBA Naranja

Categoría +50

1° Córdoba

2° Chubut Fénix

3°Misiones

Categoría +40

1ºChubut +40

2° BA Liga Norte

3° San Juan ACMABARI

Categoría +30

1º Buenos Aires Liga Norte

2°Chubut

3° Chubut +35

Fuente:

