Con destacada presencia de jugadoras de Comodoro, los equipos de Chubut dejaron su huella en las Finales Nacionales de Maxi Básquet Femenino.

Chubut se coronó campeón en +40 y fue subcampeón en +30 y +50

Las Finales Nacionales de Regionales disputadas en Comodoro Rivadavia cerraron con un balance histórico para Chubut, que se subió al podio en varias categorías y confirmó el crecimiento del Maxi Básquet femenino en la región.

En la categoría +40, Chubut se consagró campeón tras superar a Buenos Aires Liga Norte, logrando el título en casa y con el aliento de su gente, en una final vibrante. El plantel estuvo integrado por jugadoras de Comodoro.

Además, el equipo Chubut Comodoro +30 alcanzó el subcampeonato en una final muy disputada ante Buenos Aires Liga Norte, mientras que en +50, el elenco de Chubut Fénix se quedó también con el segundo lugar, escoltando al campeón Córdoba.

De esta manera, se cerró un torneo inolvidable que convocó a más de 200 jugadoras de todo el país. La competencia se disputó en el CAD Jerárquicos y en el Socios Fundadores, y fue organizada por la Agrupación de Maxi Básquet Femenino de Comodoro, con el apoyo de Comodoro Deportes, Chubut Deportes y el acompañamiento de distintos sponsors que hicieron posible su realización.

Posiciones finales

Categoría +60

1° Entre Ríos

2° Buenos Aires Amba Violeta

3° Buenos Aires AMBA Naranja

Categoría +50

1° Córdoba

2° Chubut Fénix

3°Misiones

Categoría +40

1ºChubut +40

2° BA Liga Norte

3° San Juan ACMABARI

Categoría +30

1º Buenos Aires Liga Norte

2°Chubut

3° Chubut +35