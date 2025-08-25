El campeonato se desarrolló el fin de semana en la pista “Luis Oliva” del Polo Deportivo “Mario Alberto Kempes”, en Córdoba. La delegación provincial sumó siete medallas.

Chubut y una excelente actuación en el Nacional U-16 de atletismo

Durante el fin de semana se llevó a cabo el 26° Campeonato Nacional de atletismo U-16 en la ciudad de Córdoba, más precisamente en la pista "Luis Oliva", del Polo Deportivo "Mario Alberto Kempes".

Allí, con el respaldo de Chubut Deportes se hizo presente una nutrida delegación chubutense, que, tras competencia, logró resultados más que importantes, sumando un total de siete medallas (cuatro doradas y tres plateadas).

La esquelense Olivia Conesa fue una vez más destacada en el certamen, al lograr dos nuevos títulos nacionales, en 80 metros (10.08) y en 295 c/v (43.96).

Además, Valentino Bonelli fue campeón nacional en 600 metros (1.23.52) y subcampeón en 80 metros (9.72).

Otra de las atletas chubutenses en subir al podio fue Maia Monín, quien logró dos medallas de plata en 600 metros (1.42.29) y en 2400 metros (8.08.60).

El último podio y quizás el más celebrado, fue el título nacional conquistado por la posta masculina de 5x80 metros, que se quedó con la medalla dorada en la prueba de la cual tomaron parte los atletas Nicolás Gonzales, Joaquín Blanco, Gabriel Jaramillo, Bautista Alloi y Valentino Bonelli.

Las demás actuaciones chubutenses:

1500 mts.c/obstáculos

* St Fort Laurent Nara 4to. Puesto 5.51.61

* Felipe Arriagada puesto 14 - 5.32.65

* Jaramillo Gabriel puesto 15 - 5.33.14

80 mts Final

* Bautista Alloi 6to puesto 10.06

Salto en Largo Final

* Joaquín Blanco 5° Puesto 5.78

80mts.series

* Paulina Baieli 5to.puesto 11.47 serie 4

* Taina Morena Alvelo 5°Puesto 12.12 serie 2

* Francesca Chiarotto 6°puesto 12.49 serie 6

* Nicolás González 2° puesto 10.03 serie 4

* Joaquín Blanco 4to.puesto 10.52 serie 6

2400mts Final

* Lorenzo Saldivia 5to.puesto 7.43.10

* Kanan St Fort Laurent (dns)

Jabalina

* Juan Medina Leufuman 7°puesto 42.91

* Bautista Alvarez 9° puesto 38.93

Lanzamiento Bala

* Martina Neumann Puesto 18 - 8.16

Posta 5x80mts.

* Paulina Baieli/Francesca Chiarotto/Nara St Fort Laurent/Olivia Conesa/Alvelo Taina

200mts Final

* Nicolás Gonzales 5° puesto 24.37

Salto Triple Final

* Paulina Baieli 8°puesto 9.60

600mts

* Nara St Fort Laurent 4° puesto 1.42.35*

* Kanan St Fort Laurent puesto 19 - 1.37.60

* Lorenzo Saldivia puesto 24 - 1.41.16

295 c/v

* Jaramillo Gabriel 13°puesto 46.39

200mts.series

* Paulina Baieli 5° puesto 29.21 serie 2

* Francesca Chiarotto 7°puesto 30.72 serie 1

* Morena Alvelo 6°Puesto 31.19 serie 3

* Bautista Alloi 2°.puesto 25.21 serie 1

Posta 8x200mts. Mixta 4° lugar 3.32.90

* Maia Monin/Paulina Baieli/Nara St Fort Laurent/Olivia Conesa/Bautista Alloi

* Nicolás Gonzales/Valentino Bonelli/Gabriel Jaramillo.